بازاریان محمودآباد خواستار رفع مشکلات هستند/ الغدیر روبه تعطیلی

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از نمایندگان بازار الغدیر پیش از ظهر یکشنبه با حضور در فرمانداری شهرستان خواستار همکاری و تلاش مسئولان امر برای رفع مشکل بازرایان شدند.

بازار غدیر محمودآباد از ابتدای تاسیس به دلیل مسائل و مشکلات فراوان بوجود آمده از سوی مالک بازار و مسئولان وقت دچار مشکلات فراوانی بوده است.

ناصر خدادشی عضو شورای بازار محمودآباد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بازار الغدیر سال 76 تاسیس شد و تا سالا 83 بازار به دلایل مختلف با آنکه 400 مغازه در آن فعال است، از سرویس بهداشتی محروم بود که با اعتراضات فراوان کسبه، مسئولان شهر بجای اینکه بر مالک فشار آورند تا به وظیفه قانونی عمل کند و سرویس بهداشتی متناسب بازار تامین کند، با اعتبار 100 میلیون تومان از پول بیت المال به ساخت سرویس از طریق شهرداری اقدام می کند.

وی اظهار داشت: ساخت پارکینگ بازار از دیگر مسائل است و پارکینگ از ابتدای تاسیس مورد تجاوز قرار گرفت و بدوین صورت که با توافق با شهردار وقت از پارکینگ 10 هزار متری هفت هزار متر به مالک فروخته شد، یعنی حقی که برای بازار بوده و کارشناسی شده بود را در ازای مبلغ ناچیزی فروختند و این امر سبب شد تا سه هزار متر باقیمانده از پارکینگ مورد تجاوز قرار گیرد.

وی عنوان کرد: همچنین مالک بازار در سال 83 اقدام به ساخت 36 باب مغازه در کرد که با مخالفت بازاریان و با کمک شهرداری و حکم دیوان عدالت اداری تخریب شد.

دادشی بیان داشت:مالک بازار در سال 88 اقدام به ساخت و ساز بر روی راهروی بازار به صورت غیرقانونی کرد و با مقاومت و اعتراضات گسترده مردم و با کمک شهرداری از این کار بازداشته شده است.

وی افزود: همچنین مالک بازار بدون نظر کارشناسی از سال 77 به صورت یکطرفه اجاره مغازه ها را به صورت دلخواه افزایش می دهد و با توجه به اینکه اجاره نامه ای جدید نیز صادر نمی کند، با استفاده از همین مسئله اقدام به طرح شکایت در محاکم قضایی کرده و حکم تخلیه مغازه کسبه را می گیرد.

دادشی بیان داشت: برای حل مشکل خواهان آن هستیم که یا مالک بازار، مغازه های همه کسبه را به قیمت کارشناسی خریداری کند و یا بازاریان برای برپایی بازار جدید در مالکیت خود اقدام کنند و یا مالک بازار به قیمت کارشناسی شده در اختیار کسبه قرار دهد.

وی از مسئولان خواست برای حل مشکل تقاضای همکاری داشته باشند تا از اعتراضات مردمی و تنش های اجتماعی جلوگیری شود.