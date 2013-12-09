کتاب «تروتسکی در تبعید» انتشار یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب اخیر شامل چند بخش است؛ مقاله‌ای از کامیار عابدی با عنون «زندگی و اندیشه و هنر ناصر وثوقی»، اندیشه و هنر، ناصر وثوقی در آیینه آرا و یادها شامل نظرات آیدین آغداشلو، خسرو پارسا، مجید رهبانی، کاظم سادات اشکوری، بهمن شاکری، فرنگیس شریعت‌زاده تهرانی (وثوقی)، کمال قائمی، علی قیصری، جعفر مدرس صادقی، حسن میرعابدینی، بهمن وثوقی و هرمز همایون‌پور از این جمله است.

«درباره وصیت پایمال شده لنین» به قلم لئن ترتسکی با ترجمه ایرج فزونکاو، «تروتسکی در تبعید» نوشته پی‌تر وایس با ترجمه فریدون چکادفر، «انقلاب پایان ـ نیافته» نوشته آیزاک دیچر یا ترجمه ایرج فزونکاو، «هنر و انقلاب» (لئن ترتسکی؛ و درآمدی بر آن) نوشته پل ن سی یه گل با ترجمه بهدیس کتایون، «طبقه و هنر» (لئن ترتسکی با ترجمه بهدیس کتایون و «پاشنه آهنین جک لندن» نوشته لئن ترتسکی با ترجمه و. آناستاس، عنوان دیگر بخش‌های کتاب «تروتسکی در تبعید» است.

پشت جلد این کتاب آمده است: ناصر وثوقی (1389 ـ 1301)، درس‌خوانده رشته حقوق (دوره کارشناسی) و اقتصاد (دوره دکتری)، نماینده دادگستری در موضوع جنجالی «اسناد خانه سِدان»، مستشار دیوان عالی کشور، حقوقدان، مترجم، مدرس و پژوهشگر اقتصاد سیاسی بود. او بنیادگذار و سردبیر مجله دیرپا، تأثیرگذار و نوگرای اندیشه و هنر (1388 ـ 1333) بود؛ مجله‌ای که به تأکید او هیچ‌گاه «تیول کسی» نشد،‌ بلکه «تنفس‌گاه آزاد همه کسانی» بود که «به هوایی پاک، نیازی اصیل» داشتند. نمایش‌نامه «تروتسکی در تبعید» و پنج نوشته دیگر، همگی در موضوع و محور تروتسکی، حاصل اندیشه و هنر ناصر وثوقی و قلم واژه‌ورز اوست.»

کتاب 390 صفحه‌ای «تروتسکی در تبعید» (یک نمایش‌نامه و پنج نوشته‌ دیگر) در شمارگان 500 نسخه و به قیمت 22 هزار تومان از سوی انتشارات الکا منتشر شده است.