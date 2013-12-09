برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و دارویی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهبر ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان در خصوص برگزاری سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی افزود: این نمایشگاه با حضور 90 شرکت در محل دائمی نمایشگاه های استان برگزار خواهد شد.

وی اظهارداشت: علاقه مندان می توانند در تاریخ مزبوراز ساعت 10 صبح تا 19 عصر از نمایشگاه بازدید کنند.

رهبر تصریح کرد: اگرچه بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است اما با توجه به نوع نمایشگاه ، مخاطبان خاص خود را دارد و بیشتر دست اندرکاران بخش سلامت خصوصی و دولتی از این نمایشگاه بازدید می کنند.

وی گفت: از آنجایی که تجهیزات پزشکی جدید وارد کشور شده است شرکت هایی که در این نمایشگاه حضور دارند دستاوردهای جدید علم پزشکی را به معرض نمایش می گذارند و عمده ظرفیت نمایشگاه در بخش توانمندی ها و فناوری های جدید تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و دارویی است.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان متذکر شد: شرکت هایی که در این نمایشگاه حضور دارند شرکت های تولید کننده و وارد کننده از کل کشور هستند.

وی با بیان اینکه بخش گردشگری سلامت در گیلان حائز اهمیت است، اذعان داشت: تعداد زیادی از بیماران از کشورهایی همچون آذربایجان، روسیه، امارات متحده عربی، آمریکا، افغانستان، عراق، سوئد، هندوستان و انگلستان برای درمان به کشور ایران و از جمله استان مراجعه می کنند.

رهبر ادامه داد: اگرچه امکانات پزشکی کشورهای آذربایجان، عراق و افغانستان قابل مقایسه با ایران نیست اما عمده ترین دلیل ورود بیماران به ایران برای درمان، ارزان بودن خدمات پزشکی در ایران است.

وی اشاره کرد: از آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه سال جاری 610 بیمار خارجی در استان تحت درمان بستری قرار گرفته اند و اعمال جراحی از قبیل قلب باز، ناباروری، آندوسکوپی، تشخیص و درمان سرطان و ... در بیمارستان های گیلان برای بیماران خارجی انجام گرفته است.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی با تاکید بر اینکه سلامت مهم است و سرمایه گذاری در این بخش گسترده و پیچیده شده است، گفت: به دلیل نوع بیماری ها و نوع درمان ها، تجهیزات پزشکی در حال پیشرفت و دگرگونی است و امید است دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بیمارستان های خصوصی نیز برای خرید دستاوردهای جدید علم پزشکی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون دو هزار و 200 پرونده تخلف در بخش های مختلف پزشکی و بهداشتی در استان تشکیل شده است، افزود: مراکز تجهیزات پزشکی استان دوبار مورد بازدید قرار گرفته همچنین بازدید های مکرر از نانوایی ها، ساندویچ فروشی ها ، پیتزا فروشی ها در حال انجام و موارد تخلف نیز اعلام شده است.

رهبر تاکید کرد: در حوزه سلامت بازرسی های دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی نمی تواند حافظ سلامت همه و بررسی تمام تخلفات باشد بلکه در این راستا مردم هم باید با هوشیاری برخورد کنند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه تعرفه بیمارستان های دولتی یک ششم بیمارستان های خصوصی است، اذعان داشت: تا پایان آذرماه سال جاری نزدیک به 70 میلیارد تومان بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، ارتش و کمیته امداد به دانشگاه علوم پزشکی بدهی دارند که در صورت عدم وصول به موقع بدهی، دانشگاه علوم پزشکی استان با مشکل مواجه می شود.

وی از خرید دو دستگاه رادیو تراپی برای درمان بیماری سرطان دربیمارستان رازی رشت خبر داد و افزود: دستگاه های اصلی خریداری شده است اما دستگاه های راه اندازی این دو دستگاه باید از کشور آلمان وارد ایران شود که امید است این دو دستگاه رادیو تراپی تا پایان سال جاری در بیمارستان رازی رشت راه اندازی شود و این گام بزرگی برای درمان بیماری سرطان است.

رهبر در خصوص افزایش تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در گیلان اظهار داشت: تعرفه بخش خصوصی بین 15 تا 35 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که این تعرفه با توجه به وضعیت اجتماعی در استان تعیین می شود.

وی با تاکید بر اینکه آمار مصرف شیشه در کشور افزایش یافته است، اذعان داشت: اعتیاد و نوع اعتیاد دو معضلی است که در کشور ایران وجود دارد و امروز متاسفانه نوع اعتیاد در ایران از تریاک، هروئین به کریستال، شیشه و کراک رسیده است و مراکز ترک اعتیاد در واقع با ارائه شربت تریاک یا متادون به معتادان برای تغییر ذائقه افراد معتاد فعالیت می کنند چرا که ترک اعتیاد در مدت زمان کوتاه صورت نمی گیرد و هدف اصلی در مرحله اول تغییر ذائقه افراد معتاد و کنترل رفتار آنان است.

داوود راحمی مدیر برگزاری سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و دارویی نیز در این نشت گفت: عنوان کامل این نمایشگاه، سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، دارویی، بیمارستانی، بهداشتی و صنعت سلامت است.

وی با اشاره به اینکه گیلان بعنوان یکی از قطب های پزشکی در شمال کشور مطرح است، افزود: ارتباط موثر صنعت و دانشگاه ، جذب سرمایه گذار در حوزه صنعت سلامت و گردشگری سلامت، معرفی و ارتقای تولیدات داخلی و معرفی آخرین تجهیزات و فناوری های نوین پزشکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

راحمی ادامه داد: 90 شرکت از استان های تهران، گیلان، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی و همچنین نمایندگانی از کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان، کره، فرانسه، ترکیه و چین در این نمایشگاه حضور دارند.

مدیر برگزاری سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و دارویی اذعان داشت: تجهیزات مربوط به هتلینگ بیمارستان، دندانپزشکی، تاسیسات و تهویه، آزمایشگاه، اتاق عمل، بیمارستانی، اورژانس و مراقبت های ویژه، ابزار جراحی، لوازم معاینه، قلب و عروق، رادیولوژی، وسایل یکبار مصرف، بهداشت محیط و کنترل عفونت، اتوکلاپ و سیستم های مانیتوری از تجهیزاتی هستند که در این نمایشگاه در معرض دید قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: همزمان با برگزاری نمایشگاه کارگاه های آموزشی نیز در محل سالن همایش نمایشگاه بصورت همه روزه برگزار می شود.