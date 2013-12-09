به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق در دیدار قائم مقام اتاق اتریش با اشاره به دوران معاونت خود در وزارت صنایع که در آن مسئولیت کمیسیون مشترک ایران و اتریش را برعهده داشت، از روابط بسیار خوب دو کشور در شرایط تحریم و سخت آن دوره یاد کرد و از 140 پروژه تعریف‌شده‌ای گفت که غالبا اجرایی شده و به سرانجام رسیده است.

رئیس اتاق تهران، اتریش را کشوری خواند که در زمان قطع رابطه اروپا با ایران به فعالیت‌های خود ادامه داده و روابطش با ایران را حفظ کرده است.

وی، وضعیت اقتصادی دو کشور اتریش و ایران را دارای ظرفیت‌های بسیار بالا برای توسعه همکاری‌های اقتصادی عنوان و تاکید کرد که نه تنها به خاطر بازار ایران که به دلیل جایگاه و موقعیت ایران و تسلطی که می‌توان از طریق ایران بر بازارهای منطقه داشت اکنون سرمایه‌گذاری در صنایع ایران می‌تواند بازدهی بسیار مناسبی برای شرکت‌های اتریشی داشته باشد.

به گفته آل اسحاق، در پنج سال پیش رو ما باید قریب به 500 میلیارد دلار در صنعت نفت و صنایع وابسته به آن سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در پتروشیمی حدود 80 میلیارد دلار و در دیگر صنایع نزدیک به حدود یک هزار میلیارد سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که باید بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از طریق شرکت‌های خارجی جذب شود.

وی با اشاره به فضای تازه‌ای که در سیاست و اقتصاد ایران شکل گرفته و توافقاتی که در ژنو بین ایران و غرب حاصل شده شرایط کنونی را برای توسعه همکاری‌های بخش خصوصی ایران و اتریش بسیار مناسب توصیف کرد.

رئیس اتاق تهران هم‌چنین با بیان این که اقتصاد ایران در حال گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی است افزود: در این راه بخش خصوصی ایران و شرکت‌های داخلی برای این که بتوانند بار این مسئولیت را بر دوش بکشند نیاز به شرکای خارجی چه برای سرمایه‌گذاری و چه برای خدمات فنی و مهندسی دارند.

آل‌اسحاق صنایع اتریش را پایه‌ای خواند که به خوبی می‌تواند به شکل‌گیری و راه‌اندازی صنایع مختلف در ایران کمک کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران هم‌چنین خبر داد در اوایل سال آینده میلادی هیاتی تجاری از طرف اتاق تهران به اتریش اعزام خواهد شد تا با فعالان اقتصادی اتریشی دیدار مستقیم و مذاکرات رو در رو داشته باشد.

ریچارد شنز با تقدیر از نگاه رئیس اتاق تهران به کشور اتریش از تفاهم خوبی که بین دو کشور و دو ملت وجود دارد یاد کرد و از تجربه روابط خوب با ایران گفت.

قائم‌مقام اتاق اتریش گفت: شما اتریش را یک کشور صنعتی می‌دانید چون اتریش را خوب شناخته‌اید. در حالی که اغلب اتریش را با مسایل و رویدادهای فرهنگی و مناظر زیبا می‌شناسند.

او با ابراز این که کشورش از برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بسیار خوشحال می‌شود تاکید کرد که اتریش همواره مخالف تحریم‌ها بوده اما به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا نتوانسته بیش از انتقاد به وضع تحریم‌ها کار دیگری از پیش ببرد. شنز افزود: پتانسیل کار و سرمایه‌گذاری در ایران بسیار زیاد است و ارقام میلیاردی که گفتید غیرقابل‌تصور است. از نظر ما امکان ندارد در منطقه کاری اقتصادی انجام داد و به ایران توجهی نکرد.

ریچارد شنز با بیان این که اتاق فدرال اتریش حامی شرکت‌های بخش خصوصی و اقتصاد آزاد است ابراز امیدواری کرد که این دیدار سرآغاز جهشی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور خواند. او با تاکید بر این که اتاق اتریش آمادگی پذیرایی کامل از هیات‌های تجاری ایرانی را دارد گفت که تلاش می‌کند تا هیات‌های تجاری بیشتری بین دو کشور رفت‌وآمد کنند.

در ادامه دیدار دکتر یحیی آل‌اسحاق اولین قدم در توسعه روابط را شناسایی فرصت‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی دو کشور با یکدیگر خواند و اضافه کرد که این کار از طریق تبادل هیات‌های تجاری و برگزاری سیمنارها و همایش‌های مشترک امکان‌پذیر است. آل‌اسحاق گفت: «اگر ما به عنوان بخش خصوصی مشکلات و موانع پیش‌رو را به طور کامل شناسایی کنیم و به همراه راهکار به دولت‌ها ارائه دهیم می‌توانیم انتظار سرعت بیشتر حل مسایل را داشته باشیم. اموری مانند ویزا و مسایل گمرکی و تجاری باید تسهیل شود تا شوق و اشتیاق فعالان اقتصادی به افزایش و توسعه مبادلات تجاری نیز افزایش یابد.»

در این دیدار محمدحسین برخوردار عضو هیات رئیسه اتاق تهران و محمدرضا بختیاری معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز حضور داشتند. برخوردار با اشاره به صنایع مختلفی که در اتریش شکل گرفته گفت: صنایع اتریش در حد صنایع آلمان است. اما برای من جالب است که چرا سطح روابط دو کشور تا این اندازه پایین است.

گئورگ واین‌گارتنر مستشار بازرگانی سفارت اتریش نیز با اشاره به این که در تمام سال‌های گذشته این کشور هیچ‌گاه فعالیت‌هایش را در ایران متوقف نکرده و همواره سفارت این کشور شلوغ و پرمشغله بوده است تاکید کرد که با وجود تحریم‌ها نیز شرکت‌های اتریشی در حوزه‌هایی که می‌توانند فعالیت خود را ادامه داده‌اند.

واین‌گارتنر گفت: ما در برابر کشوری چون آلمان از نظر جمعیت و صنعت یک در برابر 10 هستیم. صادرات آلمان در سال گذشته به ایران حدود یک میلیارد و 300 میلیون یورو بوده و صادرات اتریش به آلمان 220 میلیون یورو محاسبه شده است.

مستشار بازرگانی اتریش با بیان این ارقام اضافه کرد که نسبت اتریش به آلمان از نظر صادرات به ایران خوب بوده و حتی اتریش فعال‌تر هم بوده است.