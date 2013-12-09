غفلت از ادامه راه شهدا عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سیروس جهانبخشی ظهر دوشنبه در بازدید و سرکشی از خانواده های معظم شهدای کرمانشاه، شهیدان را مظهر افتخار، عزت و سربلندی کشور نامید و گقت: امروز هرچه دارین به برکت خون شهداست و اگر رشادت ها و از خودگذشتگی های آنان نبود امروز ما هم در این جایگاه و اعتبار جهانی قرار نداشتیم.

وی با بیان اینکه شهیدان انسان هایی بزرگ و از خودگذشته بودند، خاطرنشان کرد: آن ها با نثار جان پاک خود عزت و افتخاری ابدی را نصیب انقلاب و نظام کردند و با ایثار و از خودگذشتگی که به خرج دادند درس بزرگ آزاد مردی را به جهانیان آموختند.

سرهنگ جهانبخشی با بیان اینکه شهیدان همه دل هایی دریایی داشتند، یادآور شد: آنان بزرگ مردان و شیرزنانی بودند که این زمین خاکی برای آنها کوچک شده بود و مانند مرغی که از قفس رها شده باشد به سوی آسمان ها پرکشیدند.

وی افزود: سخن گفتن از عظمت و بزرگی شهیدان همانند سخن گفتن از عظمت و بزرگی آسمان و دریاهاست و نیازی به بازگو کردن ندارد، آن ها راه رسیدن به حق تعالی را به ما نشان دادند و اگر این راه را گم کنیم عوقب جبران ناپذیری در انتظار ما خواهد بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کرمانشاه خاطرنشان ساخت: اینکه امروز ایران به عنوان یکی از قدرت های جهانی در معادلات دنیا اثر گذار است و قدرتهایی که تنها خود را می بینند حاضر می شوند با ایران به مذاکره بپردازند ثمره خون شهداست.

سرهنگ جهانبخشی همچنین از خانواده های معظم شهدا به عنوان اسوه های صبر و استقامت نام برد و گفت: رسیدگی و سرکشی از این عزیزان باید در اولویت کاری مسئولین باشد.

در حاشیه این دیدارها از خانواده های معظم شهدا با اهداء لوح و جایزه تجلیل شد.