مشاركت شهروندان در دستیابی به توسعه پايدار شهري مهم است

فاطمه قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت اظهار داشت: بحث شکل گیری ستاد توسعه پایدار از اواخر سال ۹۱ مطرح شد و این ستاد به طور رسمی از ابتدای سال ۹۲ به صورت یک ستاد مستقل زیر مجموعه شهرداری فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: در کلانشهر‌هایی مثل تهران و اصفهان سابقه حضور ستاد توسعه پایدار به سالهای قبل برمی گردد اما در شهرداری رشت با توجه به کلانشهر شدن این شهر از دو سال پیش، ایجاد ستاد توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفت البته هنوز ساختار و معماری سازمانی شهرداری رشت چه در این حوزه و چه در زمینه سایر حوزه ها به سمت معماری سازمانی کلانشهر‌ها پیش نرفته است.

قدیمی با اشاره به فعالیت های ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت اظهارداشت: ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت به منظور یکپارچه سازی و هماهنگی فعالیت های شهرداری رشت در حیطه های درون و برون سازمانی تشکیل شده و فعالیت های خود را در قالب کارگروه های تخصصی برای دست یابی به این امر ساماندهی کرده است.

رئیس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت با بیان اینکه فعالیت های این ستاد در سه فاز است، تصریح کرد: فعالیت های این ستاد در سه فاز و پیرامون توسعه اجتماعی ( محیط زیست )، توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی بر اساس اصل رسیدن به پایداری مطلوب در شهر ها برنامه ریزی شده است که در این راستا در فاز اولیه و در مباحث مرتبط با محیط زیست در چند کارگروه در رهیافت اولیه ، اقدام به تشکیل چندین کمیته شامل کمیته های استاندارد‌ و ارزیابی زیست محیطی، کمیته آب و فاضلاب شهری، کمیته کشاورزی و باغات شهری، کمیته آموزش، مشارکت و حقوق شهروندی، کمیته منظر و معماری شهری، کمیته پسماند، کمیته پژوهش و تکنولوژی‌های نوین شده و بررسی وضعیت موجود محیط زیست حوزه شهر رشت از کارهای ابتدایی این کمیته ‌هاست تا در مرحله بعد، در قالب استراتژهای راهبردی و وصل کردن به پروژه های عملیاتی تکمیل شود.

وی گفت: در ستاد توسعه پایدار، برای اولین بار در استان شرایط پیوند و ارتباط دستگاه های مختلف درحوزه محیط زیست فراهم شده است.

قدیمی در تعریف توسعه اذعان داشت: توسعه به معنای تکامل و پیشرفت بشر است و توسعه پایدار خروج از یک جامعه سنتی و حرکت به سوی دستیابی به رشد و گسترش ابعاد مادی و معنوی جوامع انسانی است.

وی هدف از توسعه را داشتن جامعه ای سالم عنوان کرد که در این میان نقش مشارکت مردم در فرایند توسعه قابل توجه است.

رئیس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت با اشاره به اینکه توزیع عادلانه خدمات و کاهش شکاف آگاهی از قبیل مبانی اولیه توسعه پایدار است، اظهار داشت: حق شهروندی و توسعه پایدار از جمله حقوق شهروندی است، حقوقی که در همه ابعاد آن از جمله فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید به آن توجه شود، حق نیاز به توسعه پایدار نیز از مواردی است که تا کنون به دست فراموشی سپرده شده است در این راستا توزیع عادلانه خدمات و کاهش شکاف آگاهی از جمله مبانی اولیه توسعه پایدار است که باید توسط مجموعه مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد .

وی شناسایی درست معضل را ابتدایی ترین گام جهت مقابله با توسعه نیافتگی عنوان کرد و افزود: مهم این است که بدانیم در کجا هستیم و به کجا می خواهیم برسیم .اگر چه شاخص های دستیابی به توسعه مشخص است اما عمده ترین مشکل ، نبود اطلاعات اولیه و عدم وجود نقشه درست است که در تفکر و اجرا بطور عمده به فراموشی سپرده می شود و در این بین وجود همکاری های بین بخشی ارگانی در سازمان های مرتبط و استفاده صحیح از مشارکت جوامع محلی و انجمن های مردم نهاد می تواند ستاد توسعه پایدار را در پیمودن بهتر این مسیر یاری کند.

قدیمی با تاکید بر اینکه باور به توسعه عامل بسیاری از پیشرفت ها می شود، گفت: چنانچه باور عمومی به این امر وجود داشته باشد و افکار عمومی در هر زمان از یکدیگر در خصوص کمبودها و ناکارآمدی ها پرسشگری کنند، دیگر تصور موهومی از دستیابی به توسعه وجود نخواهد داشت و نیروهای انسانی نیز در بخش های مختلف به همگرایی خواهند رسید.

وی ادامه داد: البته اعتقاد به مشارکت اجتماعی نیز از اساس توسعه اجتماعی و به تبع آن دستیابی به توسعه پایدارمی باشد، طی بررسی های انجام گرفته عدم بهره گیری از مشارکت مردمی عامل اصلی شکست برنامه های توسعه، ارزیابی شده است بدین جهت وظیفه کارگزاران توسعه، ایجاد وفاق در این زمینه است که البته عمده این مسائل نیز به خود کارگزاران دولتی بر می گردد.

قدیمی متذکر شد: نبود نگاه مشارکتی و معتقد بودن به عدم احتیاج به جوامع محلی و انجمن های مردم نهاد آفتی است که عمده سازمان های درمسیرتوسعه را تهدید می کند.

رئیس ستاد توسعه پاردار شهرداری رشت در خصوص نقش فرهنگ در توسعه پایدارگفت: توجه به فرهنگ شهروندان و نيز امر مشاركت آنان مي تواند نقش مهمي را در رسيدن به اصل توسعه پايدار شهري ايفا کند و باید در این زمینه باورهای مناسب فرهنگی مانند اعتقاد به برابري انسان ها و رعايت حقوق ديگران، اعتقاد و باور معنوي به منابع طبيعي و محيط زيست و ... ایجاد شود.

قدیمی مهمترین دستاورد ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت را ترویج گفتمان توسعه و اتصال آن بر حوزه عملیاتی واجرایی در قالب کارگروه عنوان کرد و گفت: در شهر و استان با توجه به نوپا بودن این ستاد، ایجاد ادبیات توسعه از مهمترین الویت های این ستاد قرار گرفته است، درگام بعدی می توان به ایجاد کانون دوستداران توسعه پایدار با هدف مهیا ساختن بستر مشارکت اجتماعی برای تمامی آحاد اشاره کرد والبته پیمودن مسیر و دستیابی به توسعه هیچ گاه اتمام پذیر نیست وتمامی دستاوردها با همان دوره زمانی وامکانات موجود قابل ذکر است.

به گفته رئیس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت نبود ساختار سازمانی وعدم پیش بینی بودجه برای ستاد موجب می شود مذاکره بسیاری از برنامه های مدنظر فعلا مطرح نشود.