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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۴

کمیسیون آموزش دلایل خودکشی نوجوان شیرازی را بررسی می‌کند

کمیسیون آموزش دلایل خودکشی نوجوان شیرازی را بررسی می‌کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بررسی دلیل خودکشی نوجوان شیرازی در کمیسیون خبر داد.

عطاءالله سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: اخبار منتشر شده حکایت از خودکشی یک نوجوان محصل در شیراز دارد و ما هنوز دلیل و علت خودکشی را نمی دانیم به همین دلیل یکی از اعضای کمیسیون آموزش مامور رسیدگی به علت خودکشی این دانش آموز شده است.

وی درباره اینکه به نظر می‌رسد دانش آموز به دلیل داشتن موبایل از مدرسه اخراج شده و او نیز به این دلیل دست به خودکشی زده است، گفت: با توجه به اینکه هنوز هیچ گزارشی به کمیسیون داده نشده نمی توان اظهار نظری درباره دلایل خودکشی نوجوان اعلام کرد.

سلطانی توضیح داد: اما در مجموع نباید هیچ دانش اموزی به دلیل داشتن موبایل از مدرسه اخراج شود. اگر دانش  آموز موبایل دارد باید به پدر و مادر او از سوی مدیر مدرسه تذکر داده شود و قانون اجازه اخراج دانش آموز را نمی دهد.

 

کد مطلب 2191997

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