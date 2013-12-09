چگونه در هنگام سروصدا و جنجال تمرکز و آرامش را به خانه برگردانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، پرورش تمركز يك مهارت است و يادگيري يك مهارت نياز به تمرين و ممارست دارد. در مورد تمرکز نیز همان طور كه وقتي دارويي را مصرف مي كنيد بدون كمك شما در بدنتان عمل مي كند و با كارهاي شما تداخل پيدا نمي كند در مورد يك موضوع هم همين طور است و نبايد با ورود افكار ديگر بر هم بريزد.

سروصدا به ویژه سروصدای فرزندان در خانه می تواند آرامش آن را به بریزد. این به هم ریختگی می تواند والدين را به مشاجره بكشاند. اين موضوع در بيشتر خانواده ها رخ داده است. تمام والدين، مادر بزرگ ها و پدر بزرگها، پرستاران و مراقبان كودكان و خلاصه كساني كه در جريان درگيريها و سرو صداهاي آنها قرار مي گيرند، مي خواهند يك بار و براي هميشه آرامش را برقرار كنند و به همين دليل خود مستقيما وارد بحث و جدل آنان مي شوند. اما اين موضوع به دو دليل سبب تشديد درگيريها مي شود؛

الف) دخالت در آشوبها، وضع را از آنچه هست بدتر مي كند. مثلا اگر دو فرزند شما در حال بحث باشند و شما خود را درگير آن بحث نماييد يا خيلي سريع واكنش نشان دهيد،نه تنها با مشكل درگيري و بحث هاي آنان،بلكه با عوارض واكنشهاي خود از قبيل فشار خون بالا،افكار منفي،احساسات آشفته و درهم و...نيز مواجه مي شويد هنگامي كه وارد درگيريهاي فرزندان مي شويد گويا به آنها اعلام جنگ كرده ايد. اين رفتار بحث و درگيري را از كنترل خارج مي كند و موجب بزرگ كردن مسائل كوچك مي شود و حس انتقام و خشم را در آينده رقم مي زند.

ب) هنگامي كه وارد بحث ها و درگيريها مي شويد، در واقع مشوق آن به نظر مي رسيد و با ارائه الگويي سست، پيامي اشتباه را به فرزندان خود منتقل مي كنيد. در مجموع وقتي با رفتار خود چيزي خلاف آرامش را نشان مي دهيد،چگونه مي توانيد ازآنان تقاضا كنيد كه"آرامش"را برقرار كنند؟ در اين گونه موارد، واكنش شما آنان را ترغيب مي كند كه در اين درگيري شما را وارد جبهه خود عليه جبهه مقابل نمايند. درگيريهاي دروني و عكس العمل هاي شما آتش اين جنجالها را شعله و رترمي سازد.

يكي از كارسازترين روش ها در اين موقع آن است كه جنجال و درگيري را به آرامش تبديل كنيد، در واقع آتش آن را خاموش كنيد و در حقيقت ميان بي طرف ماندن و ايجاد آرامش از سويي و قدرت تحمل درگيري ديگران از سوي ديگر، رابطه اي برقرار كنيد به شرط آنكه يا پدر يا مادر، قاطع و آرام و بدون وساطت يا دخالت ديگري به اين كار دست بزند و اجازه ندهد خواهر يا برادر بزرگ تر در اين مورد دخالت كند. بديهي است كه بارها خواسته ايد يا مجبور بوده ايد در مسابقات روزمره سر و صداها و درگيريها و اختلافات بين فرزندان دخالت كنيد تا آنان را به اتحاد و يگانگي راهنمايي كنيد و غائله را به صلح ختم نماييد.

اين موردي است كه بيشتر اوقات پيش مي آيد. به همين دليل ابتدا بايد به جاي پافشاري بر اين امر كه زندگي بايد به كام شما باشد. بپذيريد كه اين امر مي تواند راهي به سوي زندگي آرام تر باشد. وقتي سر و صداها و اختلافها را به صلح تبديل مي كنيد. در واقع چنين شرايطي الگويي براي عدم شركت در درگيريها و عدم بروز عكس العمل به حساب مي آييد. اگر بتوانيد قدري از درگيريهاي فرزندان دور بمانيد و با آن كنار بياييد،آنها خيلي سريع اين روش را خواهند آموخت.