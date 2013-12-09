طرح آموزش و پيشگیری از آسيبهاي اجتماعي در مدارس کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی ظهر دوشنبه در جمع دانش آموزان مدارس شاهد افزود: دراجراي اين طرح براساس هماهنگي انجام شده قضات دادگستري در برنامه مدارس حضور يافته و كارگاههاي آموزشي برگزار مي كنند.

وی با بیان اینکه اولويت اصلي دستگاه قضايي پيشگيري از وقوع جرم است كه استناد قرآني دارد، اظهار داشت: نقش اساسي را دراين زمينه مردم و به ويژه افراد آموزش ديده اجرامي كنند.

جمادی فراگيري آموزشها توسط دانش آموزان را بستري براي انتقال به خانواده ها عنوان کرد و گفت: فراگيري قدرت نه گفتن، افزايش و توسعه تحمل و انتخاب دوست ازمهمترين عوامل تأثيرگذار درپيشگيري از آسيب ها است.

وی افزود: دراين طرح قضات دانش آموزان رانسبت به راههاي پيشگيري ازوقوع جرم و آسيبها آشنا مي كنند.

جمادی اجراي اين طرح را مستلزم همت و تلاش فرا سازماني و وحدت در اجرا توسط مردم و مسئولان دانست.

مديركل آموزش وپرورش استان نیز در این نشست گفت: این طرح آگاهي بخشي براساس تفاهم نامه با دادگستري در راستای پيشگيري از آسیبها و آگاهی بخشی و آموزش به جوانان و نوجوانان اجرامي شود.

هادی زارع پور با بیان اینکه هدف بيشترين آسيب هاي اجتماعي نوجوانان وجوانان هستند افزود: با اجراي اين طرح علاوه برآشنايي دانش آموزان، خانواده ها به عنوان اصلي ترين كانون تربيت از راههاي شناسايي و پيشگيري از وقوع جرم و آسيبها آگاهي می یابند.

وی بیان داشت: اطلاع رساني از طريق رسانه ها، تجهيز پليس براي مقابله با باندهاي مخوف و بزهكاري در جامعه و هماهنگي دربخشهاي عمومي واختصاصي نيز از بسترهاي پيشگيري است.

زارع پور تصریح کرد: اين طرح در تمامي مدارس دوره متوسطه و با حضور قضات در این مدارس اجرا مي شود.