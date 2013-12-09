به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای دور برگشت از مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور با فاصله ای دو هفته ای نسبت به بازی های هفته قبل از آن از روز شنبه سی ام آذر ماه پیگیری می شود و طی آن صبا در قم میزبان تیم سایپا مشهد است.

این بازی یکی از مهمترین دیدارهای خانگی و در مجموع یکی از حساس ترین بازی های این فصل تیم فوتبال نوجوانان امید صبای قم است چرا که صبایی ها اگر قصد بقا در لیگ برتر را دارند حتما باید از این مسابقه با دست پو و پیروزی خارج شوند.

البته شاگردان عباس رحمانی بعد از اینکه در نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور مقابل حریفان خود نتایج دلچسبی را به دست نیاوردند و حتی پایان خوبی در بازی های دور رفت لیگ نداشتند، در آغاز دور برگشت مقابل شموشک گلستان یکی از مدعیان صعود از گروه اول مقدماتی در خانه به نتیجه ای بهتر از تساوی بدو گل دست نیافتند.

بازیکنان صبای قم بعد از باخت ناباورانه خود در جدال با مدرسه عالی حرفه ای مشهد در دیداری از هفته پایانی دور رفت مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور، در تلاش برای کسب آمادگی مطلوب جدال با حریفان در نیم فصل دوم باید از تمام دیدارهای دور برگشت سه امتیاز را کسب کند و الا این تیم بعد از پنج سال به لیگ دسته اول سقوط می کند.

تیم فوتبال نوجوانان صبای قم نسبت به فصل گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور عملکرد بدی داشته است و پشتوانه‌های آینده فوتبال قم بعد از اینکه در نیم فصل نخست نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند حالا باید در دور برگشت تمام توان خود برای خروج از بحران را به کار بگیرند.

این تیم از هشت بازی در نیم فصل نخست بازی های مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور مقابل حریفان خود در پنج بازی شکست خورده و در دو بازی با حریفان خود مساوی کرده، ضمن اینکه تنها پیروزی این تیم مقابل تیم سایپا مشهد در نیم فصل اول بوده است.

نتایج بازی های تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در دور رفت بازی های مرحله گروهی:

هفته اول: نوجوانان صبای قم صفر – شموشک گلستان 3

هفته دوم: نوجوانان صبای قم 1 – سایپا مشهد صفر

هفته سوم: نوجوانان صبای قم صفر – مقاومت تهران 7

هفته چهارم: نوجوانان صبای قم صفر – دانش فریدونکنار 4

هفته پنجم: نوجوانان صبای قم صفر – متین بابل صفر

هفته ششم: نوجوانان صبای قم 1– پدیده ساری 3

هفته هفتم: نوجوانان صبای قم صفر – مدرسه عالی حرفه ای مشهد 1

هفته نهم: نوجوانان صبای قم صفر – صفر شموشک گلستان

هفته نهم: نوجوانان صبای قم – سایپا مشهد (30 آذر در قم)

لازم به ذکر است: نوجوانان صبای قم در این گروه با تیم‌های مدرسه عالی حرفه‌ای مشهد، سایپا مشهد، متین بابل، پدیده ساری، دانش فریدون‌کنار، مقاومت تهران و شموشک گلستان هم‌گروه هستند و در بازی آتی خود باید 30 آذر ماه در شهر مقدس قم به مصاف تیم فوتبال نوجوانان سایپا مشهد بروند.