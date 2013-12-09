تولید 2 میلیون تن محصولات کشاورزی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کرامتی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات واحدهای گلخانه ای استان افزود: وجود دلالان در حوزه فروش محصولات کشاورزی این استان به مشکل مهم و اساسی تبدیل شده است که در این راستا برای برطرف کردن این مشکل باید تهمیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته عرصه فعالیت دلالان در حوزه کشاورزی نمود کمتری داشت ولی در حال حاضر در بسیاری از تولید محصولات مهم و اساسی استان مانند گندم بیشتر شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه الگوی تعاونی‎های کشاورزی متناسب با فرهنگ کشور نیست گفت: متاسفانه طبق فرهنگ رایج بدی که در استان ما حاکم است عده زیادی از مردم دوست دارند تنها در امور تصمیم‎گیری مشارکت کنند و این در حالی است که این طرز تفکر هیچ تناسبی با فرهنگ تعاونی‎ها و اصول حاکم بر آن‎ها ندارد.

کرامتی تاکید کرد: عدم اطمینان از فروش، تهدید عمده‎ای در بخش کشاورزی است و این در حالی است که در برخی موارد کشاورزان محصولات خود را به دلیل خرید ارزان آن توسط دلالان برداشت نکرده‎اند.

وی گفت: فعالیت واسطه ها به مرکز این استان ختم نشده و در سایر شهرهای استان به ویژه طارم شکل دیگری به خود گرفته است.

کرامتی یادآورشد: خانه کشاورز در کشور راه اندازی شده اما به دلایل مسائل مختلف فعالیت چشمگیری در حمایت و تحقق مطالبات کشاورزان ندارد.

وی همچنین نبود تعاونی های مشخص و فعال در حوزه تولید و عرضه محصولات کشاورزی را از جمله معضلات اساسی در این بخش اعلام کرد و افزود: این روند در حوزه تولید و توزیع کنندگان محصولات گلخانه ای کاملا مشهود است.

گردش مالی نامناسب کشاورزی زنجان به دلیل معیوب بودن زنجیره تولیدی است



معاون دفتر امور هماهنگی اقتصادی استانداری زنجان ،گفت: متاسفانه گردش مالی نامناسب بخش کشاورزی استان زنجان به دلیل معیوب بودن زنجیره تولید است که در این راستا باید تمهیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.



حسین اشرفی افزود: تدوین و اجرای سیاست های مقطعی ، نبود بهره وری مناسب از دیگر علل بروز نابسامانی ها در حوزه کشاورزی است.



وی ادامه داد: برای توسعه و موفقیت در تولیدات کشاورزی و فروش مناسب آن باید گام های جدی و عملی تری برداشته شود ولی تاکنون آن طور که باید در این حوزه اقدامات خوبی انجام نشده است.



معاون دفتر امور هماهنگی اقتصادی استانداری زنجان، گفت: برای رسیدن به اهداف هدفگذاری شده در حوزه تولیدات کشاورزی باید بازارهای هدف را بشناسیم و با این شناسایی که صورت گرفته گام های موثر را برداشته و در این مسیر حرکت کنیم.



اشرفی به وجود تعاونی ها در این حوزه اشاره کرد و افزود: وجود تشکل ها و تعاونی های قوی و منسجم در حوزه کشاورزی علاوه بر ارتقاء محصولات کشاورزی فروش بهتر آن را در بازارهای هدف فراهم می کند.



وی توسعه و حمایت از واحدهای گلخانه ای را راهکاری مناسب در تولید محصولات متنوع کشاورزی دانست.



معاون دفتر امور هماهنگی اقتصادی استانداری زنجان تصریح کرد: 80 درصد گردش مالی بخش کشاورزی استان زنجان خارج از کارگاههای تولیدی است.