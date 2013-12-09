مجموعه بین المللی پیست دیزین فردا افتتاح می شود

قربانعلی سولقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در مراسم افتتاحیه مجموعه بین المللی پیست دیزین مدیر کل اداره ورزش البرز، مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت بام پاد که سرمایه گذار پیست دیزین است و همچنین بخشدار آسار و دیگر مسئولین استانی حضور خواهند داشت.

وی افزود: تمام مسیرهای پیست که برف مناسبی دارند آماده سازی شده است، در این مسیر 3 خط تله کابین همچنن 6 خط تله سی یژ برای استفاده علاقه مندان بهره برداری شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: پیست دیزین همه روزه از ساعت 8 صبح تا 16 بعدظهر آماده سرویس دهی به ورزشکاران است.

سولقانی تاکید کرد: رستوران ها و اماکن تفریحی در این محور نیز آماده پذیرایی از ورزشکاران و علاقه مندان به ورزش اسکی است.

سولقانی در پایان با اشاره به مسدود بودن محور شمشک به دیزین افزود: با توجه به کارشکنی های اداره راه و ترابری تهران و شمیرانات هنوز این محور مسدود است و علاقه مندان به استفاده از مجموعه پیست دیزین مجبورند از محور کرج به چالوس استفاده کنند که این موضوع علاوه بر اضافه شدن به بار ترافیکی این محور برای هم وطنان وقت زیادی را نیز می طلبد.