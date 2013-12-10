ادعای دانشمندان چینی در پیشرفت فناوری نامرئی شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، دست کم 40 گروه تحقیقاتی با بودجه دولت مرکزی چین طی سه سال گذشته روی ایده ساخت شنل نامرئی کار کرده اند، موضوعی که در دهه های اخیر به طور گسترده موضوعی را برای فیلمها و کتابهای علمی تخیلی و داستانهای فانتزی چون مجموعه های هری پاتر فراهم کرده است.

بدیهی است که این فناوری دارای کارکردهای نظامی چون پنهان کردن هواپیما است، اما پکن اعتقاد دارد که این تحقیقات می تواند به گسترش پیشرفتهای فناورانه با استفاده های گسترده دیگری منتهی شود.

گروه هایی از دانشگاه سینگهوا و آکادمی علوم چین روی این پروژه کار می کنند.

رویکردهای اصلی ساخت موادی است که نور را به سمتی غیر از شی مورد نظر هدایت کند، فراهم کردن میدانهای الکترومغناطیسی برای خم کردن نور غیر از مسیری که تلاش می کنید شی را پنهان کنید فراهم کند و همچنین تقلید از طبیعیت برای ساخت موادی با فناوری بالا برای استتار است.

یک گروه به ریاست پروفسور چن هونگ شن از دانشگاه ژیجیانگ اوایل ماه جاری ویدئویی منتشر کرد تا به وسیله آن یک دستگاه را نشان دهد که موجب می شود ماهی نامرئی شود. همان فناوری که چندی پیش موجب پنهان کردن گربه شده بود.

این دستگاه از پنلهای شیشه ای شش گوش ساخته شده که نور را در اطراف شی خم کرده و آن را از نظر پنهان می کنند.

یک گروه تحقیقاتی دیگر در چین پیشرفتهای مشابهی در طول تحقیقات خود به دست آورده است. ما یانگویی مهندس نورشناسی که در دانشگاه ژیجیانگ کار می کند اظهار داشت که اعضای تیم وی به زودی آخرین یافته های خود را اعلام می کنند.

این گروه روی دستگاهی کار می کند که موجب می شود اشیاء توسط حسگرهای گرمایی و تشخیص فلز پیدا نشوند. این دستگاه هم اندازه یک قوطی کبریت است اما اندازه آن به قدری افزایش می یابد که موجب می شود اسلحه ها از ایستگاه های امنیتی عبور کنند. از دیگر کاربردهای بالقوه این دستگاه ممانعت از تشخیص حرکت مأموران ویژه و سربازان در طول شب توسط دوربینهای مادون قرمز است.

پرفسور ئانگ گوپینگ که روی شنل نامرئی کار می کند اظهار داشت که اکنون دانشمندان چینی به پیشرفتهای قابل توجهی در این عرصه فناوری رسیده اند.

دانشمندان چینی در مطرح کردن نظریات پیشگامانه مهارت چندانی نداشتند اما آنها هنگام کارکردن در آزمایشگاه های تحقیقاتی برای اصلاح و ارتقا این فناوری و مواد مورد نیاز آن فعالیتهای درخور توجهی داشته اند.

درحال حاضر رقابت دیگر در مرحله نظریه نیست بلکه در مرحله مواد است.