مسابقات لیگ دسته یک والیبال نوجوانان کشور آغاز شد

محمد علی امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات از صبح امروز (دوشنبه) در سالن شهید هادیان مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه با حضور هشت تیم از باشگاه های سراسر کشور آغاز شد.

وی افزود: روژین تاک کرمانشاه، شکوفا صنعت کرمان، گل گهر سیرجان، مناطق نفت خیز جنوب، شهرداری دزفول، شهرداری همدان، پیشگامان شفق اردکان و دلیرالن دشتی بوشهر تیم های شرکت کننده در این مسابقات را تشکیل می دهند.

امیدی خاطرنشان کرد: این تیم ها در دو گروه چهار تیمی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و تیم کرمانشاه در گروه اول با تیم های گل گهر سیرجان، شکوفا صنعت کرمان و شهرداری همدان هم گروه شده است.

دبیر هیات والیبال کرمانشاه همچنین یادآور شد: تیم روژین تاک کرمانشاه در اولین مسابقه خود موفق شد با حساب "سه بر صفر" شکوفا صنعت کرمان را شکست دهد.

امیدی افزود: این تیم در دومین مسابقه خود امشب به مصاف شهرداری همدان و فردا هم با گل گهر سیرجان پیکار خواهد کرد.

وی در پایان گفت: از جمع هشت تیم حاضر در این مسابقات چهار تیم به مرحله نهایی راه خواهند یافت تا با چهار تیم دیگر راه یافته از منطقه دو که مسابقاتشان در شهر قم برگزار می شود، مسابقه دهند.