به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبري در جلسه بررسي وضعيت پروژه شهيد كاظمي گفت: اين پروژه يكي از اولويت‌هاي اصلي و عمراني شهر قم در سال 92 است كه شهرداري به انجام رسانده و پيگيري آن اهتمام ويژه‌‌اي خواهد داشت.

وي افزود: 143 ملك در اين پروژه قرار دارد كه تا الان در حدود 85ملك تملك شده و مابقي هم در آينده نه چندان دور تملك خواهد شد.

دلبري عنوان داشت: يكي از مهمترين ويژگي‌هاي اين پروژه تامين پاركينگ در خيابان شهداء و هسته مركزي شهر است كه مراجع عظام تقليد هم در ديدارهايي كه توفيق زيارت آنها نصيب ما شده است، بر رفع اين مشكل تاكيد داشته‌اند.

شهردار قم گفت: با احداث اين پروژه 3 هزار پاركينگ ايجاد مي‌شود كه مي‌تواند به عنوان الگويي براي ديگر پروژه‌ها مورد بررسي قرار گيرد.

وي با بيان اينكه پروژه شهيد كاظمي‌ مي‌تواند نقش موثري براي تامين پاركينگ زائران حرم مطهر هم داشته باشد گفت: اين پروژه در ضلع جنوبي حرم مطهر احداث مي‌شود كه تامين كننده پاركينگ بوده و مشكلات زائران را در اين بخش برطرف خواهد كرد.

دلبري عنوان داشت: اين پاركينگ در زير زمين احداث مي‌شود و سطح رويي پروژه هم به صورت مسير و شريان از خيابان شهدا به بلوار زائر و خيابان ساحلي متصل مي‌شود.

شهردار قم در خصوص زمان احداث اين پروژه گفت: همزمان با اعياد ماه ربيع الاول و ايام سرور اهل بيت(ع) كلنگ حفاري پروژه شهيد كاظمي به زمين زده خواهد شد.

سه هزار پاركينگ در خيابان شهداء قم احداث مي‌شود

رئيس شوراي اسلامي شهر قم نیز در این جلسه گفت: در صورت تكميل شدن پروژه شهيد كاظمي 3 هزار پاركينگ در مركز شهر ايجاد مي‌شود كه 1.5 برابر تعداد پاركينگ‌هاي ميدان بزرگ امام خميني(ره) خواهد بود.

حجت‌الاسلام سيدمحمد آتش‌زر گفت: اين پروژه بسيار مهم بوده و مي‌تواند نقش موثري در كاهش ترافيك شهري داشته باشد.

وي افزود: در حال حاضر خيابان شهدا قم كه به قلب اين شهر تبديل شده، با مشكلات ترافيكي بسياري روبه‌رو است كه پروژه شهيد كاظمي مي‌تواند در كاهش ترافيك موثر باشد.

رئيس شوراي اسلامي شهر قم خواستار برگزاري جلسات منظم براي پيگيري پروژه شهيد كاظمي شد و بيان داشت: بايد كميته‌اي متشكل از شهرداري، شوراي اسلامی شهر و پيمانكار تشكيل شده كه كارها را دنبال كرده و از سوي ديگر جلساتي در اين سطح هم برگزار شود تا وضعيت پروژه روز به روز مشخص گردد.

حجت‌الاسلام آتش‌‌زر تصريح كرد: متاسفانه پروژه در حال حاضر وضعيت مناسبي ندارد و بايد سريع‌تر عمليات خاكبرداري انجام شده و احداث پاركينگ‌ آغاز شود.

وي عنوان داشت: در صورت تكميل شدن پروژه شهيد كاظمي پاركينگي با ظرفيت سه هزار خودرو در مركز شهر ايجاد مي‌شود كه اين ظرفيت 1.5 برابر تعداد پاركينگ‌هاي ميدان بزرگ امام خميني خواهد بود.

رئيس شوراي اسلامي شهر قم تاكيد كرد: بايد هر چه سريعتر پروژه دنبال شده تا مشكلات ترافيكي موجود برطرف گردد.

تملک 143 ملک

در اين جسله كه پيمانكار طرح هم حضور داشت وضعيت تملك پروژه شهيد كاظمي و املاك معارض بررسي شد.

پژوه شهيد كاظمي در خيابان شهداء(صفائيه) قم احداث مي‌شود كه با اجراي اين پروژه ظرفيت پارك براي 3 هزار خودرو ايجاد شده و مشكل پارك خودروها در مركز شهر از جمله خيابان شهدا برطرف مي‌شود.

در كل پروژه 143 ملك وجود دارد كه 85 ملك تملك شده و 58 ملك ديگر باقيمانده كه بايد تملك شود.

يكي از نكات مهمي كه پيمانكار، شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر قم در اين جلسه بر آن تاكيد كردند همكاري و مساعدت مردمي در واگذاري املاك بود كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

در حال حاضر خيابان شهدا قم به دليل نداشتن پاركينگ با مشكلات بسياري مواجه است و تردد و پارك خودرو در آن همشهريان را با مشكل مواجه كرده است.

با اجراي اين پروژه خيابان شهدا به بلوار شهيد منتظري و پل شهید مصطفی خمینی(نيروگاه) متصل شده و اين طرح موجب كاهش ترافيك در ميدان جانبازان خواهد شد.