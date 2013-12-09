جلب مشارکت های مردمی برای ساماندهی حاشیه نشینی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانشور عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدید از مناطق حاشیه نشینی منطقه 20 شهرداری تهران به همراه شهردار منطقه و معاونان وی اظهار داشت: سه ماه گذشته به دعوت خیریه خورشید و جمعیت امام علی از این مناطق حاشیه نشین واقع در ناحیه 7 منطقه 20 تهران بازدید کردیم که در این بازدید تعداد زیادی از کودکان کار در کوره های آجرپزی با وضعیت نابسامانی حضور داشتند، که پس از بررسی های لازم و هماهنگی با شهردار منطقه،روز گذشته به همراه جمعی از خیرین از منطقه مذکور بازدید کردیم.دانشور همچنین به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران در صحن شورا اشاره کرد و گفت، گزارشی که از فعالیت ها و نقاط ضعف فرهنگی اجتماعی از سوی معاون مربوطه ارائه شد نشان از انجام فعالیت های مطلوب فرهنگی و اجتماعی در این معاونت دارد اما در این گزارش به وضعیت حاشیه نشینی و کودکان کار آن طور که نیاز است پرداخته نشده بود ،در حالیکه جمعیت قابل توجهی از این معضل به طور مستقیم و غیر مستقیم در کلان شهر تهران رنج میبرند و از کمترین امکانات زندگی نیز بهره مند نیستند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر اهمیت کاهش معضل حاشیه نشینی به منظور کاهش و ساماندهی آسیب های اجتماعی در تهران،گفت :در بازدید از منطقه محمودآباد شهرری شاهد کار کردن حدود 250 کودک در کوره های آجرپزی بودیم که از کمترین امکانات رفاهی و بهداشتی بی بهره بودند.

وی افزود:خیرین حاضر در بازدید نصب کانکس ویژه جهت کلاس آموزشی و ارائه امکانات بهداشتی، درمانی و پوشاک زمستانی این کودکان را متقبل شدند و شهردار منطقه 20 نیز قول مساعدت برای توسعه خدمات به این کودکان را مطرح کرد.

دانشور ادامه داد: همچنین مقرر شد مجتمع خدمات کودکان کار در منطقه 20 به عنوان پایلوت از سوی خیرین با همکاری شهردار این منطقه ساخته شود و همچنین شهردار منطقه بررسی های لازم برای سامان دهی کودکان کار در این منطقه را انجام و آمار دقیق و واقعی را برای انجام برنامه ریزی هرچه بهتر و حمایت شایسته تر از این کودکان را در اختیار کمیته اجتماعی قرار دهد.

