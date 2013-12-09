همایش توسعه اقتصادی وفرهنگی بابلکنار برگزار می شود/ ارسال 50 مقاله

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس بابائیان در دومین نشست خبری همایش توسعه اقتصادی و فرهنگی اظهارداشت: خبرنگاران سرمایه های بزرگ ملت بوده که عدم حضور آنها در صحنه سبب بروز آسیب جدی به جامعه خواهد بود.

وی افزود: یکی از وظایف مهم مطبوعات حمایت از حقوق ملت، مدافع حقوق مردم ،رفع کاستی های جامعه بوده و خبرنگاران بازوان و مشاوران قدرتمند مسئولین در راستای چالش های جامعه هستند.



وی خاطرنشان کرد: در حاشیه این همایش نیز اقدامات خوبی برای جهت دادن همایش صورت گرفت که از جمله برگزاری مسابقات ادوات پروازی و بادبادکها با حضور سه هزار نفر از خانواده ها،فرزندان ونوجوانان بود .



بابائیان با اشاره به هدف از برگزاری این همایش اذعان داشت: درصدد ایجاد بستر مناسب برای توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه بابل کنار با توجه به ظرفیت ها وپتانسیل خوب موجود هستیم.

وی افزود: یکی از برنامه های مهم ما برای توسعه منطقه استفاده از موقوفات و صدقات برای توسعه بخش است که امیدواریم با فرهنگ سازی مناسب به این هدف دست یابیم.

وی ایجاد صنایع تبدیلی در ابعاد مختلف کشاورزی وباغات ،زمینه پرورش ماهی سردآبی وگرم آبی به صورت مکانیزه،پرورش قارچ ،تقویت صنعت زنبورداری ودامداری به صورت مکانیزه ،جذب سرمایه گذار،ایجاد اشتغال برای جوانان، تامین آب شرب سالم را از دیگر محورهای مورد توجه این همایش برشمرد.



این مسئول تشکیل تعاونی های مختلف را از مهمترین عامل توسعه بخش دانست و اظهارداشت: تشکیل تعاونی نخ ابریشم وصنعت نوغانداری، تعاونی تقویت صنعت زنبورداری ،تعاونی کشاورزی ،باغداری و شرکت تعاونی طیور ودامداری از عوامل مهم توسعه بخش است.

بابائیان اظهارداشت: ما دراین همایش به دنبال تغییر شیوه والگوی کشت کشاورزی ودامداری ازسنتی به مکانیزه شدن،ترغیب کشاورزان به کشت داروئی و چند کشتی ،احیاءواحدهای دامی با توجه به ازبین رفتن واحدهای دامی وطیوربه دلیل عدم توجه دولت وهمچنین خودکفائی در صنایع تبدیلی هستیم.

وی تصریح کرد: 50 مقاله،25 مورد شعر،17 مورد قصه و داستان،825 عنوان عکس از جاذبه گردشگری منطقه،پنج عنوان فیلم و315 عنوان نقاشی به دبیرخانه همایش ارسال شد.



بابائیان با اشاره به اینکه متاسفانه مهم ترین چالش توسعه منطقه زباله بوده اذعان داشت: از سال 77 تاکنون یک میلیون تن زباله و روزانه 150 تا 180 تن زباله بدون کنترل بهداشتی ،تصفیه ،شیرابه و غیربهداشتی در منطقه انجلسی دفع می شود .



وی با اشاره به اینکه که تنها 18 درصد زباله ها بازیافت می شود ،بیان داشت: این زباله ها عامل بروز 118 نوع بیماری خطرناک درمنطقه شده ، زیرا کسانی که متعهد به دفع بهداشتی زباله بودند به تعهدات خود عمل نکردند.