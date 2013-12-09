خودنمایی دوباره بیدهای مجنون در امپراطوری ساسانی/ رویش زندگی از اعماق تاریخ

<p> به گزارش خبرنگار مهر، اگر به اسناد تاریخی و آنچه که مورخان از نمای قدیمی محوطه طاقبستان روایت کرده اند مراجعه کنیم در گوشه و کنار دست نوشته ها و کتابهای تاریخی سخن از بیدستانهای در هم تنیده ای می شود که اخیرا خبری از آنها نیست.</p> <p> اما چند وقتی است که اگر گذری به طاقبستان انداخته باشید چند ده درخت بید در اطراف حوزچه ها خواهید دید که گویی از قلب اوراق تاریخی سر برآورده اند و شاخ و برگ خود را به دست باد سپرده اند.</p> <p> در همین رابطه معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: آنچه که امروز در اطراف محوطه تاریخی طاقبستان دیده می شود ظاهرا احیاء بیدستان های قدیمی است که سفرنامه ها، گردشگران و یا جغرافی نویسان در متون تاریخی به آن اشاره کردند.</p> <p> مسعود مرادی بیستونی ادامه داد: تعداد این درخت های بید که از اعماق تاریخ سر برآورده اند به یکصد اصله نهال می رسد که از نوع شاخه زا هستند.</p> <p> مرادی بیستونی گفت: شاید کندن محوطه تاریخی طاقبستان برای باز سازی باعث شد بیدستانهایی که در قرن های گذشته از آنها صحبت شده است دوباره احیا شوند و البته ما نیز از این پس به ساماندهی و گسترش هدفمند آنها کمک می کنیم تا زمینه بهره برداری مردم از طبیعت بکر آنها فراهم شود.</p> <p> وی در پایان تأکید کرد: رویش شگفت انگیز این بیدها بدون دخالت انسانی و کاملا خود رو بوده است.</p>

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