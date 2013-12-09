ابوالقاسم پایدار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: چهره های آماده و خوش آتیه عضو تیم کاراته بسیج قم که همگی از نفرات نخبه کاراته کشور هستند، این هفته با آمادگی کامل برابر حریفان قرار گرفته و موفق شدند سه پیروزی ارزشمند به دست بیاورند.

وی ادامه داد: البته امسال سطح رقابت‌های لیگ کاراته بسیج کشور نسبت به دوره‌های گذشته بسیار بهتر شده و دیگر هیچ تیمی را نباید دست کم گرفت، خوشبختانه در هفته نخست مسابقات سه پیروزی خوب کسب کردیم و از همین شروع کار مدعی شدیم.

پایدار بیان داشت: برای همین منظور با نفرات خوب و آماده ای در مبارزات هفته نخست فصل جدید مسابقات لیگ کاراته قهرمانی بسیج کشور به میدان رفتیم تا بهتر از مسابقات دوره های قبل، با نتایجی که مقابل حریفان کسب ‌می‌کنیم، انگیزه خود را برای قهرمانی نشان دهیم.

سرمربی تیم کاراته بسیج استان قم افزود: هفته نخست پیکارهای لیگ کاراته بسیج کشور با حضور تیم‌های حاضر در لیگ به میزبانی هیئت کاراته بسیج تهران برگزار شد و تیم‌ها در دو بخش کاتا و کومیته این رقابت‌ها برابر حریفان به روی تاتامی رفتند.

وی با اشاره به اینکه در پایان پیکارهای هفته نخست تیم بسیج قم در جدول جایگاه بسیار خوبی دارد، افزود: در سه رقابت خود در هفته اول پیکارهای لیگ کاراته بسیج کشور، به مصاف تیم های هیئت کاراته بسیج استان مازندران، کرمان و کهکیلویه و بویر احمد رفت و هر سه حریف را مغلوب انگیزه و توانمندی خود کرد.

نتایج تیم کاراته بسیج قم در هفته نخست لیگ کاراته بسیج کشور:

بسیج قم 19- 14 بسیج مازندران

بسیج قم 27- 4 بسیج کرمان

بسیج قم 32- صفر بسیج کهکیلویه و بویر احمد

جدول رده بندی مسابقات لیگ کاراته بسیج کشور در پایان هفته نخست:

تیم اول: بسیج چهارمحال و بختیاری با 9 امتیاز تیمی و82 امتیاز انفرادی

تیم دوم: بسیج قم با 9 امتیاز تیمی و 76 امتیاز انفرادی

تیم سوم: بسیج مازندران با 6 امتیاز تیمی و 70 امتیاز انفرادی

