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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۰

پاشایی :

ضرورت نظارت بیشتر آموزش و پرورش به ایمنی مدارس

ضرورت نظارت بیشتر آموزش و پرورش به ایمنی مدارس

تبریز – خبرگزاری مهر : مدير كل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت : واحدهاي نظارتي آموزش و پرورش باید با اعزام اكيپ هاي بازرسي به مدارس از نزديك موارد ايمني به ويژه وسايل گرمايشي را مورد بازبيني قرار دهند تا از ايمن بودن آن اطمينان حاصل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشايي ظهر دوشنبه در جلسه شوراي معاونين اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي اظهار داشت: حفظ سلامت و تندرستي دانش آموزان از اهم واجبات است و رعايت بهداشت و اصول ايمني در مدارس باعث سلامتي و شادابي آينده سازان کشور است.

وی ادامه داد: هرگونه هزینه ای در این راستا واجب و ضروری است زیرا سلامتی دانش آموزان از تمامی موارد پراهمیت تر به نظر می رسد.

پاشایی در ادامه با بیان اينكه بهينه استفاده كردن و درست مصرف كردن امكانات موجود در شرايط كنوني نوعي هنر مديريتي است، گفت: ايجاد ظرفيتهاي جديد از وضع موجود بسياري از مشكلات را مرتفع مي کند.

وی افزود: سه عنصر همكاري، هماهنگي و يكدلي مهمترين عامل موفقيت در رسيدن به اهداف عاليه آموزش و پرورش است كه در سند تحول بنيادين ترسيم شده است.

مدير كل آموزش و پرورش استان با اشاره به دستگاه با عظمت و عريض و طويلي همچون آموزش و پروروش گفت: توسعه و پيشبرد برنامه هاي آموزش و پرورش ضمن اينكه نگرش و خلاقيت جديد را مي طلبد تعامل بين بخشي هم از ضروريات آن بوده و در اجراي مطلوب برنامه ها بسيار موثر است.

کد مطلب 2192040

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