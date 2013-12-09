ضرورت نظارت بیشتر آموزش و پرورش به ایمنی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشايي ظهر دوشنبه در جلسه شوراي معاونين اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان شرقي اظهار داشت: حفظ سلامت و تندرستي دانش آموزان از اهم واجبات است و رعايت بهداشت و اصول ايمني در مدارس باعث سلامتي و شادابي آينده سازان کشور است.

وی ادامه داد: هرگونه هزینه ای در این راستا واجب و ضروری است زیرا سلامتی دانش آموزان از تمامی موارد پراهمیت تر به نظر می رسد.

پاشایی در ادامه با بیان اينكه بهينه استفاده كردن و درست مصرف كردن امكانات موجود در شرايط كنوني نوعي هنر مديريتي است، گفت: ايجاد ظرفيتهاي جديد از وضع موجود بسياري از مشكلات را مرتفع مي کند.

وی افزود: سه عنصر همكاري، هماهنگي و يكدلي مهمترين عامل موفقيت در رسيدن به اهداف عاليه آموزش و پرورش است كه در سند تحول بنيادين ترسيم شده است.

مدير كل آموزش و پرورش استان با اشاره به دستگاه با عظمت و عريض و طويلي همچون آموزش و پروروش گفت: توسعه و پيشبرد برنامه هاي آموزش و پرورش ضمن اينكه نگرش و خلاقيت جديد را مي طلبد تعامل بين بخشي هم از ضروريات آن بوده و در اجراي مطلوب برنامه ها بسيار موثر است.