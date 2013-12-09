به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حسنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این طرح با توجه به آغاز فصل سرما، بارندگی‌ها و افزایش سوانح رانندگی ناشی از کاهش هوا اجرا می شود، اظهارکرد: این طرح در راستای افزایش انظباط ترافیکی و ارتقاء سطح ایمنی معابر برف گیر و حادثه‌ساز استان اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی بیان داشت: در این طرح پلیس راهور کنترل جدی بر استفاده از تجهیزات ایمنی خودروها از جمله استفاده از زنجیر چرخ، تجهیزات ایمنی در هنگام بارش برف و یخ زدگی معابر، استفاده رانندگان از کمر بند ایمنی خواهد داشت.

وی با بیان این که شرکت‌های بیمه موظفند در تصادفات خسارتی نسبت به پرداخت خسارت تا سقف سه میلییون و 800هزار تومان بدون گزارش وکروکی پلیس اقدام کنند، تصریح کرد: همچنین هماهنگی با پلیس مدرسه در خصوص ایمن سازی ترافیک در مقابل مدارس با همکاری وهماهنگی مسئولین استانی انجام خواهد شد.

سرهنگ حسنی هدف از اجرای این طرح را افزایش حضور محسوس وغیر محسوس و بهره وری توان پرسنلی و خودرویی پلیس راهور در تمام معابر شهری و راه های برون شهری دانست و بیان کرد: هماهنگی با اکیپ های برف روبی وامدادی وجلوگیری از انسداد معابر روان سازی ترافیک و تسهیل در عبور ومرور در هنگام بارندگی واطلاع رسانی به موقع از وضعیت خیابان ها و راه های استان و استان های مجاور از دیگر اقدامات این طرح خواهد بود.

وی با اشاره به توصیه های پلیسی به رانندگان گفت: تطبیق سرعت با شرایط اب وهوا، افزایش فاصله طولی با خودروی جلویی و اطمینان از ایمنی خودرو از جمله این توصیه ها است.

سرهنگ حسنی بیان کرد: پلیس راهور پیشنهاداتی را برای کنترل ترافیک وجلوگیری از تصادفات را به کمیسیون شورای ترافیک ارائه داده که در حال بررسی است.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی از کاهش 30 درصدی تصادفات فوتی درون شهری طی هشت ماهه گذشته خبر داد و افزود: میزان جریمه نیز کاهش یافته که نشان از انضباط عبور ومرور و ارتقاء فرهنگ ترافیک دراستان است.