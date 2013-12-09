به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نشست صمیمی نقش رسانه‌ها در توسعه فرهنگ دینی با حضور مدیرکل امور فرهنگی، رسانه‌ها و فن‌آوری‌های نو سازمان تبلیغات اسلامی در بوشهر برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: در این نشست، مدیرکل امور فرهنگی، رسانه‌ها و فن‌آوری‌های نو سازمان تبلیغات اسلامی و مدیران مطبوعات و رسانه‌های مجازی استان بوشهر حضور خواهند داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: زمان برگزاری این نشست رأس ساعت 13 سه شنبه 19 آذر 92 و مکان آن را سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر است.

حجت الاسلام سروستانی گفت: در نشست مذکور حجت الاسلام سیدناصرالدین نوری زاده، مدیرکل امور فرهنگی، رسانه ها و فن آوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی به تبیین جایگاه و رسالت رسانه ها در توسعه فرهنگ دینی و ارائه راه کارهای مناسب برای دستیابی به آرمان‌های مطلوب و همسو با سیاست های دینی و فرهنگی انقلاب اسلامی خواهد پرداخت.

