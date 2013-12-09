دیزل سنگین صنعت استراتژیک مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمد پور عمران بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از شرکت دسا با بیان این مطلب اظهار داشت: در همین راستا برای حمایت و توسعه شرکت دیزل سنگین ایران(دسا) باید از ظرفیتهای شورای عالی صنایع دریایی،صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق توسعه ملی استفاده مطلوب کرد.



وی افزود: دسا باید عضویت صندوق توسعه صنایع دریایی را برای برنامه های توسعه ای داشته باشد.



دکتر محمد پور با بیان اهمیت نخستین موتور دیزل سنگین ملی اظهار داشت: مقام معظم رهبری موتور ملی را نماد عزت کشور بر شمردند.



محمد پور با اشاره به ارتقاء توان موتورهای دسا،دریایی سازی آنها و تامین قطعات و تجهیز اساسی موتورهای ناوگان دریایی اظهار داشت: از ظرفیت دسا باید در صنایع صیادی و سازندگان شناورهای صیادی و خدماتی جهت نوسازی و بروز رسانی شناورهای منطقه استفاده برد.



رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران براجرای طرح توسعه شرکت دسا تاکید داشت و گفت: اجرای طرح های توسعه ای دیزل سنگین ایران در راستای ایجاد شهرک صنعتی تحقیقاتی نیرو و انرژی مازندران،توسعه ظرفیت تولید سالانه 500 مگا وات موتور دیزل سنگین و 200 مگا وات توربین بادی و اشتغال 2000 نفری مورد حمایت این سازمان است.