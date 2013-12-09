دیزل سنگین صنعت استراتژیک مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمد پور عمران بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از شرکت دسا با بیان این مطلب اظهار داشت: در همین راستا برای حمایت و توسعه شرکت دیزل سنگین ایران(دسا) باید از ظرفیتهای شورای عالی صنایع دریایی،صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق توسعه ملی استفاده مطلوب کرد.
وی افزود: دسا باید عضویت صندوق توسعه صنایع دریایی را برای برنامه های توسعه ای داشته باشد.
دکتر محمد پور با بیان اهمیت نخستین موتور دیزل سنگین ملی اظهار داشت: مقام معظم رهبری موتور ملی را نماد عزت کشور بر شمردند.
محمد پور با اشاره به ارتقاء توان موتورهای دسا،دریایی سازی آنها و تامین قطعات و تجهیز اساسی موتورهای ناوگان دریایی اظهار داشت: از ظرفیت دسا باید در صنایع صیادی و سازندگان شناورهای صیادی و خدماتی جهت نوسازی و بروز رسانی شناورهای منطقه استفاده برد.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران براجرای طرح توسعه شرکت دسا تاکید داشت و گفت: اجرای طرح های توسعه ای دیزل سنگین ایران در راستای ایجاد شهرک صنعتی تحقیقاتی نیرو و انرژی مازندران،توسعه ظرفیت تولید سالانه 500 مگا وات موتور دیزل سنگین و 200 مگا وات توربین بادی و اشتغال 2000 نفری مورد حمایت این سازمان است.
آمل - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران تصریح کرد: دیزل سنگین ایران یک صنعت استراتژیک برای استان است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمد پور عمران بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از شرکت دسا با بیان این مطلب اظهار داشت: در همین راستا برای حمایت و توسعه شرکت دیزل سنگین ایران(دسا) باید از ظرفیتهای شورای عالی صنایع دریایی،صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق توسعه ملی استفاده مطلوب کرد.
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