کسانی که نان خود را از تنور اختلافات مردم می خورند خائن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری روز دوشنبه در جشن گرامیداشت روز دانشجو افزود: دامن‌زنندگان به اختلافات بین مردم خائن کشور هستند و همه کسانی که به گونه‌ای عمل می‌کنند که وحدت ملی و مردم را در مقابل هم قرار دهند و نان خود را با تنور اختلافات مردم به دست آورند، خائن به مسائل کشور هستند.



وی ادامه داد: کسانی که برای وحدت ملی و ایجاد اتحاد بین مردم حتی از آبروی خود می گذرند خادمانی هستند که باید تلاششان را پاسداشت و این افراد خادمان واقعی کشور هستند.



استاندار زنجان با بیان اینکه کشور نباید با مصلحت اندیشی‌های غیر ضروری اداره شود، افزود: اداره کشور باید بر اساس مصالح ملی باشد.



انصاری با اشاره به اینکه اداره کشور با اداره نهاد خانواده تفاوت‌های مهمی دارد، افزود: نباید کشور را درگیر حب و بغض‌های کودکانه و اختلافات بنیان کن کرد.



وی با تاکید بر ضرورت کاهش تنش‌های موجود در جامعه گفت: دوران رفتار بر اساس تنش در مناسبت‌های داخلی به سر آمده است.



استاندار زنجان با بیان اینکه باید برای حل مشکلات کشور و اقتدار در عرصه بین‌المل وحدت ملی ارتقا یابد افزود: درک صحیح از موقعیت کشور موجب می‌شود دامنه اختلافات در جامعه کاهش یابد.



انصاری با اشاره به اینکه نمی‌توان افرادی را حق مطلق یا باطل مطلق دانست و افزود: با توجه به چنین دستورهایی راه به جایی نمی‌بریم.



وی حق مطلق را رای اکثریت ملت دانست و افزود: باید به قاعده بازی تن داد و بر ضرورت حل مشکلات کشور با تفاهم و اتحاد توجه و تاکید داشت و باید اقلیت به نظر اکثریت تابع باشند.



استاندار زنجان با تاکید بر اینکه بالاترین مصلحت هر کشوری اتحاد و همبستگی داخلی است افزود: اداره امور کشور چیزی جز اتخاد تصمیمات بر اساس مصالح ملی نیست.



انصاری با تاکید بر اینکه زمان تنش در داخل و خارج سرآمده است و باید کشور به سوی آرامش و خروج از تنش هدایت شود افزود : باید به سمتی برویم که این تنش های داخلی و خارجی از بین برود و شاخص های بین المللی کشور ارتقا یابد.



وی با تاکید بر اینکه نظام وظیفه دارد مصلحت اندیشانه و منطبق با منافع عمومی نسبت به رفع موانع موجود داخلی که به دلیل اختلافات داخلی بروز کرده است اقدام کند افزود:با به حق دانستن مطلق کسی و باطل دانستن مطلق دیگری و اختلافات و رودر رویی ها را ه به جایی نخواهیم برد.



استاندار زنجان با بیان اینکه حقوق ملت چیزی جز رای اکثریت ملت نیست افزود: مخالفان می توانند با نقد مشفقانه و سکوت برای رفع مشکلات ملی تلاش کنند تا در این مسیر پر خطر که تحکیم وحدت ملی است موفق شویم.



انصاری ضمن گرامیداشت روز دانشجو گفت: 16 آذر نماد پیشگامی دانشجویان برای تحقق آزادی و مقابله با استکبار است و باید از این روز به نحو مطلوبی پاسداشت شود.

استاندار زنجان 16 آذر را به عنوان نماد پیشگامی دانشجو برای تحقق آزادی و مبارزه با استکبار و استبداد عنوان کرد و افزود: این روز با خون شهدای دانشجو رنگین شده و دانشجویان فهیم و روشنفکر آن روز دین خود را به کشور ادا کردند و باید دین خود را به این جنبش ادا کنیم.