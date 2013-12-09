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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۵

انصاری:

کسانی که نان خود را از تنور اختلافات مردم می خورند خائن هستند

کسانی که نان خود را از تنور اختلافات مردم می خورند خائن هستند

زنجان -خبرگزاری مهر: استاندار زنجان تاکید کرد: کسانی که مردم را گروه گروه می کنند و مقابل هم قرار می دهند و نان خود را از تنور اختلافات مردم می خورند خائن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری روز دوشنبه در جشن گرامیداشت روز دانشجو افزود: دامن‌زنندگان به اختلافات بین مردم خائن کشور هستند و  همه کسانی که به گونه‌ای عمل می‌کنند که وحدت ملی و مردم را در مقابل هم قرار دهند و نان خود را با تنور اختلافات مردم به دست آورند، خائن به مسائل کشور هستند.

وی ادامه داد: کسانی که برای وحدت ملی و ایجاد اتحاد بین مردم حتی از آبروی خود می گذرند خادمانی هستند که باید تلاششان را پاسداشت  و این افراد خادمان واقعی کشور هستند.

استاندار زنجان با بیان اینکه کشور نباید با مصلحت اندیشی‌های غیر ضروری اداره شود، افزود: اداره کشور باید بر اساس مصالح ملی باشد.

انصاری با اشاره به اینکه اداره کشور با اداره  نهاد خانواده تفاوت‌های مهمی دارد، افزود: نباید کشور را درگیر حب و بغض‌های کودکانه و اختلافات بنیان کن کرد.

وی با تاکید بر ضرورت کاهش تنش‌های موجود در جامعه گفت: دوران رفتار بر اساس تنش در مناسبت‌های داخلی به سر آمده است.

استاندار زنجان با بیان اینکه باید برای حل مشکلات کشور و اقتدار در عرصه بین‌المل وحدت ملی ارتقا یابد افزود: درک صحیح از موقعیت کشور موجب می‌شود دامنه اختلافات در جامعه کاهش یابد.

انصاری با اشاره به اینکه نمی‌توان افرادی را حق مطلق یا باطل مطلق دانست و افزود: با توجه به چنین دستورهایی راه به جایی نمی‌بریم.

وی حق مطلق را رای اکثریت ملت دانست و افزود: باید به قاعده بازی تن داد و بر ضرورت حل مشکلات کشور با تفاهم و اتحاد توجه و تاکید داشت و باید اقلیت به نظر اکثریت تابع باشند.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه  بالاترین مصلحت هر کشوری اتحاد و همبستگی داخلی است افزود: اداره امور کشور چیزی جز اتخاد تصمیمات بر اساس مصالح ملی نیست.

انصاری  با تاکید بر اینکه زمان تنش در داخل و خارج سرآمده  است و باید کشور به سوی آرامش و خروج از تنش هدایت شود افزود : باید به سمتی برویم که این تنش های داخلی و خارجی از بین برود و شاخص های بین المللی کشور ارتقا یابد.

وی با تاکید بر اینکه  نظام وظیفه دارد مصلحت اندیشانه و منطبق با منافع عمومی نسبت به رفع موانع موجود داخلی که به دلیل اختلافات داخلی بروز کرده است اقدام کند افزود:با به حق دانستن مطلق کسی و باطل دانستن مطلق دیگری و اختلافات و رودر رویی ها را ه به جایی نخواهیم برد.

استاندار زنجان با بیان اینکه حقوق ملت چیزی جز رای اکثریت ملت نیست  افزود: مخالفان می توانند با نقد مشفقانه و سکوت برای رفع مشکلات ملی تلاش کنند تا در این مسیر پر خطر که تحکیم وحدت ملی است موفق شویم.

انصاری  ضمن گرامیداشت روز دانشجو  گفت: 16 آذر نماد پیشگامی دانشجویان برای تحقق آزادی و مقابله با استکبار است و باید از این روز به نحو مطلوبی پاسداشت شود.

استاندار زنجان 16 آذر را به عنوان نماد پیشگامی دانشجو برای تحقق آزادی و مبارزه با استکبار و استبداد عنوان کرد و افزود: این روز با خون شهدای دانشجو رنگین شده و  دانشجویان فهیم و روشنفکر آن روز دین خود را به کشور ادا کردند و  باید دین خود را به این جنبش ادا کنیم.

 

کد مطلب 2192056

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