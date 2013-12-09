مسائل عاشورا با زبان هنر ماندگار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مقدم در مراسم اختتامیه سوگواره ملی عکس و شعر عاشورایی استان افزود: باید فرهنگ عاشورایی وارد عرصه زندگی و هنر انسانها شود چرا که حرکت در این مسیر زندگی را زیباتر می کند.



وی ادامه داد: آثار هنری در صورتی می‎تواند ماندگار شود که با فرهنگ عاشورا گره بخورد که در این میان اثر استاد فرشچیان نا به این حال با این نگرش ماندگار بوده است.



مدیر کل سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان زیبایی‎های واقعه عاشورا را بسیار زیادتر از تلخی‎های آن دانست و گفت: عاشورا با همه تلخی‎هایی که داشت پر از زیبایی بود در واقع زیبایی‎های آن قابل شمارش نیست.

مقدم با بیان اینکه زیباییهای قیام امام حسین(ع) و یارانش در عاشورا در راستای امر به معروف ونهی از منکر از لحظه سفر از مدینه تا کربلا در تمامی مراحل دارای زیبایی بوده است، افزود: شب عاشورا و آمادگی اصحاب و یاران امام حسین(ع) خود در این زمینه دارای نکته های قابل بیان درابعاد و زوایای قیام عاشوراست.



وی لحظه به لحظه حرکت امام حسین(ع) از مدینه به کربلا و فرود آمدن در هر منزل را بسیار زیبا دانست و گفت: شب عاشورا که اصحاب امام حسین(ع) و خود این بزرگوار آماده می‌شدند تا روز عاشورا جنگ کنند اصحاب با خود تصمیم گرفته بودند که زودتر از امام حسین(ع) به میدان بروند و امام حسین(ع) و خود ایشان نیز می‎خواستند جلوتر از اصحاب به نبرد با دشمن بروند همچنین هنگامی که حضرت زینب(س) وارد کاخ یزید شدند یزید به تمسخر ایشان را به خنده گرفت و گفت عاشورا را چگونه دیدی که در جواب حضرت زینب(س) فرمودند: جز زیبایی چیزی ندیدم.



وی طرح و راه‎اندازی سوگواره‎هایی این‌چنینی را بسیار ارزشمند دانست و گفت: با توجه به اهمیت این برنامه‏ ها و تاثیر به‌سزای آن در زندگی برنامه های بسیاری را در دستور کاریی خود دارد.

سومین سوگواری ملی عکس وشعر از سراسر ایران در زنجان بسیار مطلوب برگزار شد

همچنین معاون اداری مالی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبه زنجان گفت: سومین سوگواری ملی عکس وشعر از سراسر ایران در زنجان بسیار مطلوب برگزار شد.



هومن کریملو با اشاره به همکاری مطلوب مدیران دستگاههایی اجرایی در این زمینه گفت: نگرش در آثار هنرمندان عکس و شعر از سراسر کشور دارای زوایای جدید بود.



معاون اداری مالی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبه زنجان با اشاره به درسهایی حائز اهمیت و قابل آموزش از دوران امام علی(ع) و همچنین یک دوره از رسالت و عمر آن حضرت که در زندگی خود سکوت اختیار کرده بودند، افزود: سکوت این حضرت و خطبه شقشقیه در این زمینه قابل تامل و بسیار آموزنده به نسل امروزی است.



کریملو برگزاری سومین سوگواری در زنجان را بسیار مطلوب عنوان کرد وگفت: سومین سوگواری در واقع اولین سوگواری ملی در زنجان بود که به خوبی برگزار شد.



وی گفت: برگزاری این سوگواره ها با شناسایی زوایایی از زندگانی ائمه در بحث آموزش به جوانان از زندگانی امام حسین(ع), ابوالفضل العباس و حضرت زینب کبری(س) بسیار حائز اهمیت است که باید به آن بیشتر از اینها پرداخته شود.



کریملو با بیان اینکه هنوز زوایایی پنهان از زندگی بزرگان مذهبی دین اسلام مهجور مانده است، گفت: نسل امروز نیازمند شناخت این بزرگان هستند.



وی ادامه داد: هنوز هم زوایایی پنهان و بسیار آموزنده اززندگی ائمه و بزرگان دین اسلام مهجور مانده است.