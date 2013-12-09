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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۷

رئوف سید نژاد:

زمین سایت اداری جزو موقوفات است

زمین سایت اداری جزو موقوفات است

گرگان- خبرگزاري مهر: مديركل اوقاف و امور خيريه استان گلستان گفت: زمين سايت اداري واقع در ميدان بسيج جز موقوفات مي باشد و اين درحالي است كه تاكنون هيچ يك از دستگاههاي اجرايي اقدام به انعقاد قرارداد با اداره كل اوقاف نكرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيدمحمدجواد رئوف سيد نژاد بعد از ظهر دوشنبه در گرگان با اعلام خبر فوق افزود: با توجه به در نظر گرفتن احكام ديني و شرعي اجراي فريضه نماز و حتي گرفتن وضو در اين اماكن به لحاظ شرعي درست نيست.

وي ادامه داد: تكليف شرعي  از سوي اداره اوقاف انجام شده و به دستگاههاي اجرايي كه زمين هاي آنها جز موقوفات است اعلام شده است.

به گفته حجت الاسلام رئوف سيد نژاد، اين ادارات به نوعي با اداره اوقاف و امور خيريه شريك هستند و در صورت عدم شرايط مناسب بودجه جهت پرداخت اجاره بها، انعقاد قرارداد حداقل كار ممكن مي باشد.

وي در توضيح عملكرد اداره اوقاف گفت: از سال 79 تا ابتداي سال جاري يكصدو30 متر واحد تجاري و 3هزارو 558متر واحد مسكوني توسط موسسه بنياد توسعه و عمران موقوفات احيا شده است

رئوف سید نژاد تصریح کرد: جهت احيا و بازسازي اين واحدهاي مسكوني و تجاري مبلغ 30ميليارد ريال هزينه صرف نشده است.

وي از احيا و باز سازي 5 پروژه موقوفي در سطح شهر گرگان خبر داد و افزود: تاكنون قرارداد 3 پروژه با بخش خصوص بسته شده و 2 پروژه باقي مانده نيز در حال انعقاد قرارداد است.

حجت الاسلام رئوف سيد نژاد در توضيح 3 پروژه درحال فعاليت گفت: اين پروژه ها از ابتداي سال جاري با مساحت 4هزارو100 متر واحد تجاري و 2هزار متر واحد مسكوني در حال بازسازي هستند.

وي هزينه اين 3 پروژه را 140 ميليارد ريال اعلام كرد و اظهار داشت: 2 پروژه در خيابان شهدا، يكي در خيابان چاله باغ و آخرين پروژه در خيابان امام خميني واقع است.

 

کد مطلب 2192062

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