زمین سایت اداری جزو موقوفات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيدمحمدجواد رئوف سيد نژاد بعد از ظهر دوشنبه در گرگان با اعلام خبر فوق افزود: با توجه به در نظر گرفتن احكام ديني و شرعي اجراي فريضه نماز و حتي گرفتن وضو در اين اماكن به لحاظ شرعي درست نيست.

وي ادامه داد: تكليف شرعي از سوي اداره اوقاف انجام شده و به دستگاههاي اجرايي كه زمين هاي آنها جز موقوفات است اعلام شده است.

به گفته حجت الاسلام رئوف سيد نژاد، اين ادارات به نوعي با اداره اوقاف و امور خيريه شريك هستند و در صورت عدم شرايط مناسب بودجه جهت پرداخت اجاره بها، انعقاد قرارداد حداقل كار ممكن مي باشد.

وي در توضيح عملكرد اداره اوقاف گفت: از سال 79 تا ابتداي سال جاري يكصدو30 متر واحد تجاري و 3هزارو 558متر واحد مسكوني توسط موسسه بنياد توسعه و عمران موقوفات احيا شده است

رئوف سید نژاد تصریح کرد: جهت احيا و بازسازي اين واحدهاي مسكوني و تجاري مبلغ 30ميليارد ريال هزينه صرف نشده است.

وي از احيا و باز سازي 5 پروژه موقوفي در سطح شهر گرگان خبر داد و افزود: تاكنون قرارداد 3 پروژه با بخش خصوص بسته شده و 2 پروژه باقي مانده نيز در حال انعقاد قرارداد است.

حجت الاسلام رئوف سيد نژاد در توضيح 3 پروژه درحال فعاليت گفت: اين پروژه ها از ابتداي سال جاري با مساحت 4هزارو100 متر واحد تجاري و 2هزار متر واحد مسكوني در حال بازسازي هستند.

وي هزينه اين 3 پروژه را 140 ميليارد ريال اعلام كرد و اظهار داشت: 2 پروژه در خيابان شهدا، يكي در خيابان چاله باغ و آخرين پروژه در خيابان امام خميني واقع است.



