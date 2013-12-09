افزایش 25 درصدی عملکرد محصولات کشاورزی به کمک بیوتکنولوژی

به گزارش خبرنگار مهر محمود اطرشی پیش از ظهر امروز در نشست خبری سازمان جهاد کشاورزی به مناسبت هفته پژوهش با اشاره به اینکه در جهان امروز بسیاری از مردم دنیا جان خود را به دلیل کمبود مواد غذایی از دست می دهند، اظهار داشت: تا سال 2025 جمعیت جهان به حدود 16 میلیارد نفر می رسد که اگر تمام مردم جهان را گیاهخوار فرض کنیم پتانسیل بخش کشاورزی در ایده آل ترین شرایط، غذای 15 میلیارد نفر و اگر همه چیزخوار باشند تنها می تواند غذای 11 میلیون نفر را تامین کند.

وی افزود: برای جبران کمبود مواد غذایی دو راهکار پیشنهاد داده شده است که دسترسی به کرات دیگر از جمله این موارد است که عملا به زودی قابل دستیابی نیست.

رئیس مرکز بیوتکنولوژی کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: روش دیگر استفاده از فناوری های نوین مانند بیوتکنولوژی است که این علم با مواردی همچون پزشکی، داروسازی، محیط زیست، نفت و کشاورزی نیز مرتبط است.

وی با اشاره به تعداد پژوهشکده های بیوتکنولوژی در کشور تصریح کرد: هم اکنون چهار پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال غرب و غرب در تبریز، پژوهشکده شمال شرق و شرق در مشهد، پژوهشکده شمال در رشت و پژوهشکده مرکزی در اصفهان مشغول فعالیت هستند.

اطرشی ادامه داد: پژوهشکده مرکزی استان های فارس، اصفهان، چهارمحال، کهکیلویه و بویر احمد، مرکزی را پوشش می دهد و خوزستان، اردستان و همدان نیز جدیدا به این مجموعه ملحق شده است.

وی درباره فعالیت های این مراکز نیز گفت: مدیریت شمال بر روی آبزیان، مرکز تبریز در زمینه صنایع غذایی و اصفهان در زمینه گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویه مشغول فعالیت های تحقیقاتی هستند که البته در کنار وظیفه اصلی به کارهای دیگر می پردازند.

رئیس مرکز بیوتکنولوژی کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: کارهای تحقیقاتی این مرکز تنها به پایان نامه ختم نمی شود بلکه تمامی از معضلات کشور سرچشمه و در نهایت وارد بخش اجرایی می شود.

وی با اشاره به برخی دستاوردهای این مرکز از جمله تولید قند رژیمی بیان داشت: گیاهی با نام استریا را از خارج از کشور وارد کرده ایم که این مواد در چین، استرالیا و کانادا جایگزین قند و شکر معمولی شده و 250 برابر شیرین تر از شکر است و به جای شیرین کننده ای مانند آسپارتام استفاده می شود.

اطرشی ادامه داد: این محصول وارد بخش خصوصی شده و اکنون در حال استخراج آن هستیم که البته هنوز در مرحله آزمایشگاهی است و به زودی وارد مرحله تجاری می شود.

وی با اشاره به گیاهی به نام آنغوزه که به طلای سبز معروف است، بیان داشت: بذر این گیاه دوره خواب طولانی دارد و شش سال یک بار بذر می دهد که ما موفق شدیم دوره شش ساله خواب این گیاه را به چند ماه تبدیل کنیم که این پژوهش عنوان طرح برتر وزارت کشاورزی را کسب و لوح تقدیر دریافت کرده است.



رئیس مرکز بیوتکنولوژی کشاورزی استان اصفهان با اشاره به دیگر دستاوردهای مرکز بیوتکنولوژی اصفهان تصریح کرد: دستیبابی به پروتکل تولید انبوه گیاه توت فرنگی، فلفل دلمه ای، گیاهچه های اولیه سیب زمینی و پایه گلابی مقاوم به آتشک همگی به روش کشت بافت از جمله این موارد بوده است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از بیوتکنولوژثی عملکرد محصولات کشاورزی تا 25 درصد افزایش پیدا می کند ، اضافه کرد: بذر گیاه تمپوتیکا از چین وارد و داروی ضدسرطان از آن استخراج شده است که تا اردیبهشت ماه در سطح آزمایشگاهی ارائه می شود و طرحی نیز برای جایگزینی موارد نگهدارنده آسیب زا همانند نیترینت سدیم با گیاهان دارویی داریم.

اطرشی با بیان اینکه تاکنون 12 مورد ثبت اختراع توسط این مراکز داشته ایم، بیان داشت: برخی کشورهای جهان درخواست کردند تا سرمایه گذاری برخی تحقیقات خود را در کشور انها انجام دهیم و حتی برخی درخواست سرمایه گذاری در ایران داشتند که موافقت نشده است.

