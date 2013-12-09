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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۹

غلامرضا هاشمی مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی شد

غلامرضا هاشمی مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی شد

تبریز – خبرگزاری مهر : غلامرضا هاشمی با انتصاب به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، جای ارسلان هاشمی را در این شرکت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حکم محمد حاج رسولی‌ها، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران غلامرضا هاشمی که تا پیش از این سمت قائم مقام این شرکت را برعهده داشت به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت منصوب شد.

وی که دارای عمران و فوق  ليسانس سازه از دانشگاه تبريز است در سوابق کاری خود قائم مقامی مجري طرح هاي عمراني شمالغرب ناجا به مدت يکسال، مجري طرح هاي عمراني شمالغرب ناجا به مدت ۹ سال و همچنین نمایندگی مجري طرح سد و شبکه سهند را داشته است.

گفتنی است ارسلان هاشمی به مدت چهار سال به عنوان مدیر عامل در این شرکت فعالیت داشته است.

کد مطلب 2192070

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