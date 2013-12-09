مشکلات عشایر پاکدشت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست مدیرکل امور عشایر استان تهران، شهرستان پاکدشت را یکی از مناطق بزرگ و حساس عشایری استان تهران ذکر کرد و اظهار داشت: 600 خانوار عشایری با جمعیتی بالغ بر سه هزار و 500 نفر در شهرستان پاکدشت زندگی می کنند که 120 هزار دام سبک در اختیار دارند.



وی به احداث اولین جایگاه عرضه دام زنده عشایری استان تهران در شهرستان پاکدشت اشاره کرد و افزود: اقدامات خوبی برای احداث اولین جایگاه عرضه دام زنده عشایری استان در پاکدشت انجام شده است اما برای اجرای عملیات این جایگاه نیاز به حمایت مسئولین این شهرستان دارد.



در ادامه فرماندار پاکدشت با تاکید بر تقویت عشایر شهرستان یادآور شد: برای تقویت اقتصادی این جامعه تولید کننده تلاش خواهیم کرد.

علیرضا قاسمی فرزاد افزود: از گذشته با عشایر استان تهران آشنایی کامل دارم و می دانم عشایر استان تهران تولیدات مفیدی در زمینه تولید محصولات دامی و کشاورزی انجام می دهند.



در ادامه این نشست مسئول امور عشایر پاکدشت گزارشی از وضعیت عشایر شهرستان پاکدشت ارائه کرد و اظهار داشت: عشایر توسط تعاونی عشایری پاکدشت خدمات مناسبی در جهت آبرسانی، احداث حمام ضدکنه، احداث پل، بیمه دام عشایر، مرمت و بازسازی راه های عشایری، مرمت ایل راه های عشایری و خدمات دیگر به عشایر این شهرستان انجام شده است.