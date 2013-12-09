افزایش موسسات آموزش عالی کشور به بیش از 2500 موسسه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 99 كارگروه مشورتي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور به رياست دكتر منصور كبگانيان قائم مقام اين ستاد در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد.

در این جلسه که به بررسي تعريف و سياست‌هاي اجرايي آمايش آموزش عالي و ساختار پايش آن اختصاص داشت، اعضا با توجه به گسترش کمی و کیفی تحصیلات دانشگاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر این نکته تاکید کردند که جمعیت دانشجویی كشور به بیش چهار ميليون و 400 هزار نفر، تعداد اعضای هیئت علمی به هفتاد هزار نفر و تعداد موسسات آموزش عالی به بیش از دو هزار و پانصد موسسه رسیده است و با توجه به این گسترش چشمگیر باید برنامه ریزی مناسبی ذیل نقشه جامع علمی کشور برای ساماندهی این گسترش انجام پذیرد.

در راهبرد کلان 7 نقشه جامع علمی کشور جهت دهی آموزش، پژوهش و فناوری و نوآوری به سمت حل مشکلات و رفع نیازها و اقتضائات کشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمي مقرر شده‌است.

در پایان جلسه و بعد از بررسي تعريف ارائه شده از آمايش آموزش عالي، بررسي سياست‌هاي اجرايي به جلسه آينده كارگروه مشورتي موكول شد.