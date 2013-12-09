1.1 میلیارد سهم در بورس تهران دادوستد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه داد و ستدهای روز جاری بازار سهام سرمایه گذاران تالار حافظ بیش از یک میلیارد و 126 میلیون برگه سهم و حق تقدم را در بازار دست به دست کردند. ارزش معاملات روز دوشنبه بورس تهران بیش از 4 هزار و 756 میلیارد ریال بود که نمادهای تاپیکو، سرمایه گذاری غدیر و بانک کارآفرین با حدود هزارمیلیارد ریال ارزش معاملات، بیشترین ارزش را به خود اختصاص دادند.

در این روز شاخص کل متاثر از رشد قیمت نمادهای پالایش نفت بندرعباس، تاپیکو، پالایش نفت اصفهان و سرمایه گذاری غدیر رشد 159 واحدی را ثبت کرد و در عدد 85 هزار و 309 قرار گرفت. شاخص صنعت نیز امروز 363 واحد بالا رفت و شاخص بازار اول با افت 139 واحدی روبرو شد. این در حالی بود که شاخص بازار دوم هزار و 690 واحد صعود کرد.

بر پایه این گزارش، در معاملات روز جاری گروه شیمیایی در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفتند. گروه مالی و گروه بانک ها نیز در رده دوم و سوم این گروه قرار گرفتند.