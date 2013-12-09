به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل همزمانی بازگشایی نگارخانه ابوسعید با اربعین حسینی نمایشگاهی با عنوان "عاشورا در این نزدیکی" در این مکان هنری برپا می‌شود.

در این نمایشگاه تعدادی از عکس‌های عاشورایی که توسط محمدرضا آفاقی در سال 92 از هیات‌ها و تعزیه‌خوانی‌های منطقه 11 گرفته شده است، در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

پس از گشایش این نگارخانه نشست نقد و بررسی آثار ارائه شده در نمایشگاه عاشورا در این نزدیکی نیز با حضور حجت‌الاسلام محمد برمایی (مدرس دانشگاه و کارشناس هنر و زندگی اسلامی) و محمدرضا آفاقی خالق آثار برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه از تاریخ 19 آذر تا 5 دی ماه دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه همه روزه به جز تعطیلات رسمی از ساعت 9 تا 19 به نگارخانه ابو سعید مراجعه کنند.

این نگارخانه در خانه فرهنگ ابوسعید با اجرای طرح بازسازی و هزینه‌ای بالغ بر 500 میلیون ریال مورد تجدید بنا و استانداردسازی قرار گرفت و هم اکنون به عنوان یکی از نگارخانه های استاندارد مرکز شهر آماده خدمات‌دهی به علاقه‌مندان است.

هنرمندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه و همچنین نمایش آثار خود در این نگارخانه به نشانی میدان منیریه، خیابان ابوسعید، جنب درمانگاه خیریه زنجانی‌ها مراجعه کنند.