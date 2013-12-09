  1. جامعه
جوانان در اولویت تخصیص بودجه و منابع مالی کشور

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: با توجه به مشکلات بودجه و تحقق منابع مالی باید اولویت را به حوزه هایی اختصاص دهیم که بیشترین فعالیت را در بخش جوانان انجام می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اسدالهی با بیان این مطلب گفت: با توجه به جایگاه ویژه جوانان در نظام، بودجه این بخش باید طوری تنظیم شود که تمامی جوانان در آن دیده شوند. این امر مهم فقط مختص به وزارت ورزش و جوانان نیست و دستگاه های مختلف را در بر می گیرد که با کارشناسی بسیار دقیق می توان آن را برنامه ریزی کرد.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی افزود: جوانان ما قشر آینده ساز و با اهمیتی هستند که بخش وسیعی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بیشترین مسائل، مطالبات و نیازها را دارند.

اسدالهی تصریح کرد: بیشترین مشکل جوانان در حوزه اشتغال است که حتی جوانان تحصیلکرده را هم در بر می گیرد. جوان برای ساختن آینده خود و تشکیل زندگی و تامین معاش نیاز به شغل و کسب درآمد دارد تا بتواند احساس بیهودگی و بی هدفی را از خود دور کند.

وی اظهار داشت: بیکاری در بین قشر جوان بسیار جدی است. این مشکل، نه تنها نسل جوان را درگیر کرده است، بلکه خانواده ها و در گستره ی وسیعتر، تمامی جامعه را در بر می گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: وزارت ورزش و جوانان، دولت و مجلس باید بدانند که بی هدفی جوانان اول به جامعه و بعد خانواده ها ضربه می زند. ما باید برنامه ریزی دقیق و جامعی در خصوص اشتغال جوانان داشته باشیم و بی هدفی را از جوان ایرانی دور کنیم.

اسدالهی با تاکید بر ایجاد هم افزایی در نظام، جهت حل مشکلات جوانان اظهار داشت: تمامی دستگاه های دولتی و مجلس شورای اسلامی می توانند با هم افزایی و وحدت رویه، وزارت ورزش و جوانان را در حوزه تخصیص بودجه و برنامه ریزی یاری کنند و در حل مشکلات جوانان نقش بسزایی داشته باشند.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس به طور حتم حمایت خاص خود را از وزیر ورزش و جوانان  اعلام می دارد. این وزارتخانه نیز باید با نگاهی توام با عدالت، به دو حوزه جوانان و ورزش توجه کند.

