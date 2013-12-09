جوانان در اولویت تخصیص بودجه و منابع مالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اسدالهی با بیان این مطلب گفت: با توجه به جایگاه ویژه جوانان در نظام، بودجه این بخش باید طوری تنظیم شود که تمامی جوانان در آن دیده شوند. این امر مهم فقط مختص به وزارت ورزش و جوانان نیست و دستگاه های مختلف را در بر می گیرد که با کارشناسی بسیار دقیق می توان آن را برنامه ریزی کرد.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی افزود: جوانان ما قشر آینده ساز و با اهمیتی هستند که بخش وسیعی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بیشترین مسائل، مطالبات و نیازها را دارند.

اسدالهی تصریح کرد: بیشترین مشکل جوانان در حوزه اشتغال است که حتی جوانان تحصیلکرده را هم در بر می گیرد. جوان برای ساختن آینده خود و تشکیل زندگی و تامین معاش نیاز به شغل و کسب درآمد دارد تا بتواند احساس بیهودگی و بی هدفی را از خود دور کند.

وی اظهار داشت: بیکاری در بین قشر جوان بسیار جدی است. این مشکل، نه تنها نسل جوان را درگیر کرده است، بلکه خانواده ها و در گستره ی وسیعتر، تمامی جامعه را در بر می گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: وزارت ورزش و جوانان، دولت و مجلس باید بدانند که بی هدفی جوانان اول به جامعه و بعد خانواده ها ضربه می زند. ما باید برنامه ریزی دقیق و جامعی در خصوص اشتغال جوانان داشته باشیم و بی هدفی را از جوان ایرانی دور کنیم.

اسدالهی با تاکید بر ایجاد هم افزایی در نظام، جهت حل مشکلات جوانان اظهار داشت: تمامی دستگاه های دولتی و مجلس شورای اسلامی می توانند با هم افزایی و وحدت رویه، وزارت ورزش و جوانان را در حوزه تخصیص بودجه و برنامه ریزی یاری کنند و در حل مشکلات جوانان نقش بسزایی داشته باشند.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس به طور حتم حمایت خاص خود را از وزیر ورزش و جوانان اعلام می دارد. این وزارتخانه نیز باید با نگاهی توام با عدالت، به دو حوزه جوانان و ورزش توجه کند.