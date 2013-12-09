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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۵

شاهینی:

نمایشگاه صنایع دستی در دانشگاه پیام نور شاهرود برگزار شد

نمایشگاه صنایع دستی در دانشگاه پیام نور شاهرود برگزار شد

شاهرود - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در این دانشگاه خبر داد و گفت: این نمایشگاه با هدف ایجاد شور و نشاط در بین هنرمندان و معرفی آثار هنری‌ ایشان برگزار شده‌است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی شاهینی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در دانشگاه پیام نور شاهرود اظهار داشت: اهمیت پرداختن به محصولات صنایع دستی و ایجاد بستر لازم برای فروش بیشتر این محصولات از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه بوده است.

 

وی تصریح کرد: با برگزاری این نمایشگاه‌ها زمینه آشنایی هر چه بیشتر مردم با هنرهای دستی منطقه فراهم می‌شود و در افزایش علاقه بازدیدکنندگان برای گرایش به این نوع هنرها تاثیر به سزایی دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود تاکید کرد: با توجه به اینکه صنایع دستی و هنرهای سنتی ریشه در فرهنگ و تاریخ مردم ما دارند با برپایی این نمایشگاه‌ها سعی می‌کنیم بخشی از این داشته‌های فرهنگی را به معرض نمایش بگذاریم.

شاهینی در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از تاریخ 17 تا 19 آذر ماه 92 در محل دانشگاه پیام نور شهرستان شاهرود دایر است.

کد مطلب 2192098

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