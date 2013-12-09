نمایشگاه صنایع دستی در دانشگاه پیام نور شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی شاهینی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در دانشگاه پیام نور شاهرود اظهار داشت: اهمیت پرداختن به محصولات صنایع دستی و ایجاد بستر لازم برای فروش بیشتر این محصولات از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه بوده است.

وی تصریح کرد: با برگزاری این نمایشگاه‌ها زمینه آشنایی هر چه بیشتر مردم با هنرهای دستی منطقه فراهم می‌شود و در افزایش علاقه بازدیدکنندگان برای گرایش به این نوع هنرها تاثیر به سزایی دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود تاکید کرد: با توجه به اینکه صنایع دستی و هنرهای سنتی ریشه در فرهنگ و تاریخ مردم ما دارند با برپایی این نمایشگاه‌ها سعی می‌کنیم بخشی از این داشته‌های فرهنگی را به معرض نمایش بگذاریم.

شاهینی در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از تاریخ 17 تا 19 آذر ماه 92 در محل دانشگاه پیام نور شهرستان شاهرود دایر است.