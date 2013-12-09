سفیر فیلم برای سه مستند فرم جشنواره فجر پر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه سفیر فیلم سه فیلم مستند "نبرد خاموش"، "جای خالی" و "مصاف 1" را به دبیرخانه سی و دومین جشنواره فیلم فجر ارسال کرده است.

موسسه سفیر فیلم برای سومین سال متوالی است که در جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد سینمایی حضور پیدا می کند.

همچنین قرار بود فیلم مستند "فاکتور صوری" با موضوع بانکداری اسلامی در این دوره ازجشنواره حضور پیدا کند اما به دلیل اینکه این مستند زیر 60 دقیقه بوده طبق مقررات جشنواره قابلیت حضور در این جشنواره را ندارد.

همچنین قرار است پوستر فیلم های مستند "دوپینگی ها"، "انقلاب در خیابان روزولت"، "کدام انحراف؟"، "مهارنشده"، "مصاف 1"، "میراث آلبرتا 1"، "نبرد خاموش"، "راه ناتمام" و "یزدان تفنگ ندارد" در بخش پوسترهای جشنواره عمار مورد ارزیابی قرار گیرد.