  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۱

امینی عنوان کرد:

300 میلیون ریال تسهیلات خودکفایی به مددجویان دنایی پرداخت شد

300 میلیون ریال تسهیلات خودکفایی به مددجویان دنایی پرداخت شد

سی سخت – خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دنا از پرداخت 300 میلیون ریال تسهیلات خودکفایی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی امینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد یکی از رویکردهای اساسی کمیته امداد در دهه چهارم فعالیت این نهاد است.

وی ارتقاء عزت نفس، ورود مددجویان به چرخه اشتغال و کاهش وابستگی آنها به کمیته امداد را از اهداف این نهاد عنوان کرد.

امینی بیان داشت: یکی از اقداماتی که به صورت جدی توسط این نهاد دنبال می‌شود، توانمندسازی خانواده‌ها از طریق اشتغالزایی است.

وی تصریح کرد: این اشتغالزایی در بخشهای دامپزشکی، دامپروری، زنبورداری، کشاورزی، قالیبافی و مشاغل خانگی انجام شده است.

امینی يادآور شد: با ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب فرصت خوبي براي توانمند سازي افراد تحت حمايت فراهم شده و سالانه بخشي از افراد تحت حمايت اين نهاد به مرحله توانمندسازي و خوداتکايي مي رسند.

کد مطلب 2192103

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها