300 میلیون ریال تسهیلات خودکفایی به مددجویان دنایی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی امینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد یکی از رویکردهای اساسی کمیته امداد در دهه چهارم فعالیت این نهاد است.

وی ارتقاء عزت نفس، ورود مددجویان به چرخه اشتغال و کاهش وابستگی آنها به کمیته امداد را از اهداف این نهاد عنوان کرد.

امینی بیان داشت: یکی از اقداماتی که به صورت جدی توسط این نهاد دنبال می‌شود، توانمندسازی خانواده‌ها از طریق اشتغالزایی است.

وی تصریح کرد: این اشتغالزایی در بخشهای دامپزشکی، دامپروری، زنبورداری، کشاورزی، قالیبافی و مشاغل خانگی انجام شده است.

امینی يادآور شد: با ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب فرصت خوبي براي توانمند سازي افراد تحت حمايت فراهم شده و سالانه بخشي از افراد تحت حمايت اين نهاد به مرحله توانمندسازي و خوداتکايي مي رسند.