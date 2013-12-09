به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاضلیان در مراسم تحلیف اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات گلستان که ظهر دوشنبه در دادگستری گلستان و با حضور اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد، از هیئت منصفانه مطبوعات به عنوان یک رکن مهم یاد کرد و گفت: اعضای هیئت همه از چهره‌های علمی و صاحب نظر استان در حوزه ی مطبوعات هستند ومی توانند به عنوان هیئت داوری در تشخیص درست موضوع، قضات ما را یاری دهند.

وی با بیان این که در سال‌های اخیر تعداد پرونده‌های مطبوعات استان در دادگاه‌ها به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد افزود: این آمار با توجه به تعداد زیاد نشریات استان و وجود سلیقه‌های مختلف، نشان از تعامل و نگاه توام با احترام دستگاه قضایی و مسئولان به حوزه ی مطبوعات است.

وی با بیان این که تلاش ما ایجاد فضای امن برای فعالیت اصحاب رسانه است گفت: ما به مطبوعات به عنوان یک فرصت نگاه می‌کنیم و معتقدیم باید از ایجاد فضای امنیتی برای فعالان این حوزه جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه سخنان خود اطلاع رسانی را یکی از کارکرد های عمومی و مهم رسانه ها عنوان کرد و افزود : مطبوعات با اطلاع رسانی درست و شفاف به مردم کمک می‌کنند تا تحلیل درست از اوضاع جامعه داشته باشند.

احمد فاضلیان سخنگویی را از دیگر کارکرد های رسانه ها برشمرد و تصریح کرد: مطبوعات به عنوان سخنگوی جامعه، نگرانی ها و دغدغه های مردم را به مسئولان منتقل می کنند.

وی با مهم خواندن نقش مطبوعات در ساماندهی و جهت دهی افکار عمومی گف : امروز قوی‌ترین قدرت‌ها در دنیا، کشور هایی هستند که با استفاده از کارکردهای رسانه، افکار عمومی را در راستای اهدافی که دارند با خود همصدا می کنند.

فاضلیان به نقش افکار عمومی در دنیای امروز و برنامه ی آمریکا برای حمله به سوریه اشاره کرد و گفت : چون آمریکایی ها نتوانستند در این بخش افکار عمومی دنیا را با خود همراه کنند ناچار به عقب نشینی از موضع خود در حمله به سوریه شدند.

وی در ادامه سخنان خود نقد و تحلیل را زمینه ساز تعالی جامعه دانست و افزود: باید بستر فراهم شود تا مطبوعات بدون ترس ، مشکلات و معضلات جامعه را بیان و عملکرد مسئولان را به نقد بکشند.

رئیس دادگستری گلستان از مسئولان هم خواست تا اگر جایی نقد دلسوزانه و منصفانه از آنان صورت گرفت ، با سعه ی صدر بپذیرند.

وی فاصله ی بین نقد منصفانه و تخریب را به اندازه یک تار مو عنوان کرد و گفت : انتظار ما از اصحاب رسانه این است که در این بخش مراقب باشند " نقد " به یک ضد ارزش تبدیل نشود.

فاضلیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نظارتی مطبوعات گفت : هر جا مطبوعات ، برنامه ها و اقدامات مسئولان را دنبال کردند و منصفانه به تصویر کشیدند، کمتر شاهد فساد و بزه در آن بخش ها بوده ایم.

وی با تاکید بر این که انتظار ما از فعالان عرصه ی مطبوعات، التزام به قانون است افزود: ما معتقدیم اگر حرمت ها و ارزش ها حفظ شود کمتر در این بخش با مشکل مواجه خواهیم شد.

در ادامه این نشست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز خواستار تشکیل جلسه مشترک اعضای هیئت منصفه ی جدید با اصحاب رسانه استان شد و گفت: با برگزاری این نشست قانون مطبوعات ، خط قرمز ها و مصالح کشور و استان برای اصحاب رسانه تشریح شود.

غلامرضا منتظری افزود : شفاف سازی در این بخش از بروز بسیاری از مشکلات در حوزه رسانه ای استان در آینده پیشگیری خواهد کرد.

در ادامه ی این مراسم اعضای هیئت منصفه ی جدید در مراسم تحلیف خود ، سوگند یاد کردند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی و گروهی و بارعایت صداقت ، تقوا و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند.

سید رسول حسنی ، حبیب الله قلیشلی ، قربانعلی جمشیدی ، رمضانعلی خواجه ، سید احمد علوی ، فاطمه احمدی ، علی منصوری رضی ، ناصر گرزین ، غفار علی اصغری ، حسین گرایلی ، احمد ملاشاهی ، محمد رعیت و غلامرضا گلچین راد اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان هستند که امروز پس از تحلیف ، ابلاغ خود را به مدت دو سال از دست رئیس کل دادگستری گلستان دریافت کردند.

این اعضا با حضور در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ، به عنوان هیئت منصفه، داوری می کنند. اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان به مدت دو سال انتخاب می شوند.