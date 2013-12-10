  1. دين، حوزه، انديشه
۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۸:۵۰

هویت و یادمانهای تاریخی در فضای شهری بررسی می شود

هویت و یادمانهای تاریخی در فضای شهری بررسی می شود

توسط "مؤسسه فرهنگی اندیشمندان همراه" نشست تخصصی فضاهای شهری، عناصر یادمانی و خاطره های جمعی سه شنبه 19 آذر ماه در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی فضاهای شهری، عناصر یادمانی و خاطره های جمعی برگزار می‌شود. این نشست با حمایت و همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، توسط مؤسسه فرهنگی اندیشمندان همراه برگزار می شود.

در این نشست دکتر جمال کامیاب، دکتر ناصر تکمیل همایون، دکتر حکمت‌الله ملاصالحی، دکتر محسن حبیبی، دکتر منوچهر معظمی و دکتر فریبرز دولت‌آبادی سخنرانی خواهند کرد.

حضور در این نشست که از ساعت 14 روز سه شنبه 19 آذرماه در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، خیابان شصت و چهارم برگزار خواهد شد، برای همه‌ علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 2192111

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