هویت و یادمانهای تاریخی در فضای شهری بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی فضاهای شهری، عناصر یادمانی و خاطره های جمعی برگزار می‌شود. این نشست با حمایت و همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، توسط مؤسسه فرهنگی اندیشمندان همراه برگزار می شود.

در این نشست دکتر جمال کامیاب، دکتر ناصر تکمیل همایون، دکتر حکمت‌الله ملاصالحی، دکتر محسن حبیبی، دکتر منوچهر معظمی و دکتر فریبرز دولت‌آبادی سخنرانی خواهند کرد.

حضور در این نشست که از ساعت 14 روز سه شنبه 19 آذرماه در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، خیابان شصت و چهارم برگزار خواهد شد، برای همه‌ علاقه‌مندان آزاد است.