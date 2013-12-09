ديدار دانشجويان حقوق دانشگاه تهران با رئيس ديوان عالي كشور

به گزارش خبرگزاری مهر ،دانشجويان دانشكده حقوق دانشگاه تهران به همراه تعدادي از اساتيد و اعضاء هيئت علمي امروز با آيت الله محسني گركاني رياست ديوان عالي كشور ديدار و از بخش هاي مختلف ديوان عالي كشور بازديد کردند .

در ابتداي اين ديدار كه در سالن اجتماعات كاخ دادگستري برگزار شد رئيس ديوان عالي كشور ضمن خوشامدگويي به دانشجويان و تبريك روز دانشجو به آنان و هيات همراه طي سخناني بيان داشت :روز دانشجو را به شما دانشجويان گرامي و فرهيخته و اساتيد محترمتان تبريك عرض مي کنم و ياد و خاطره شهداي دانشجو را گرامي مي دارم .

با تابش نخستين اشعه وحي ، فصل تازه اي در تاريخ زندگي علمي بشريت آغاز شد و به اعتقاد اكثريت مفسرين و بلكه تمامي آنها نخستين آيه اي كه بر پيامبر اعظم اسلام نازل شد آيه مباركه «اقراء باسم ربك الذي خلق » ميباشد بخوان بنام پروردگارت كه (جهان ) را آفريد .

نكته قابل توجه اين است كه در اولين آيه قرآني تكيه بر مسئله ربو بيت شده است .

واژه رب در كتاب مفردات راغب اصفهاني به معني تريبت آمده است يعني قرآن را بخوان به نام پروردگارت كه آفريننده و تربيت كننده جهانيان است .

وی در ادامه و در بيان تدبيرو تنظيم در مهندسي نظام هستي بيان داشت :طلوع و غروب خورشيد و ماه ، اختلاف شب و روز كه ميليونها و ميلياردها سال بگونه اي منظم به وظيفه خود ادامه داده اند كه كوچكترين تغييري در آنها رخ نداده است اين قدرت اعجاب انگيز بهترين دليل براي اثبات ذات مقدس اوست كه با اعتقاد محكم بگوئيم : جهان را خالقي باشد خدا نام .نكته بسيار جالب اينجاست در عين اينكه پيامبر اعظم اسلام امي و درس نخوانده بود و محيط حجاز را يكپارچه جهل و ناداني فرا گرفته بود ولي درست مصداق اين شعر بود كه :

نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس گشت

آيت الله محسني گركاني در ادامه و در تشريح ضرورت امر فراگيري علم از منظر اسلام بيان داشت : خداوند مسئله فراگيري علم و نوشتن را كه مهم ترين سرمايه ترقي و پيشرفت اجتماع است ، ياد آور مي شود كه اصلاحات جوامع انسان ، با دانش و قلمهاي افراد با ايمان و مصلح و متخصص محقق مي گردد .

مسلمانان صدر اسلام در مكتب آموزش و دانشگاه قرآن توسعه علمي را بجايي رسانيدند كه علم و دانش را به همه جهان صادر كردند . به اعتراف تاريخ نويسان معروف اروپا نور علم و دانش مسلمين بود كه به صحنه تاريك اروپا تابيد و آنها را وارد عصر تمدن ساخت بگونه اي كه دانشمندان اروپا درباره عظمت علمي اسلام كتابي بنام تاريخ تمدن اسلام و ميراث اسلام نوشتند .

رئيس ديوان عالي كشور افزود : همانگونه كه همه مي دانيم عنصر علم گوهر گرانبهايي است هر اندازه جايگاه و مرتبه علم در انسانها بالا رود تواضع و كوچك بيني خود را در جامعه بيشتر نشان مي دهند و در عين خودباوري از خود برتربيني دوري مي كنند .

آيت الله محسني گركاني تاكيد كردند : خاستگاه تمدن و ارتقاء و اقتدار علمي مانندگذشته در ايران اسلامي بايد بدرخشد و به نمايش گذاشته شود و نقاط قوت جمهوري اسلامي ايران به دنيا شناسانده شود .

با اين موج ، موج عظيم مردمي و دانشگاهي و بي اعتنايي آنان به تلخ كامي ها و فشارها ميتوانيم با تصميمات درست و پايدار به سمت صلح وامنيت داخلي و جهاني برويم و با ناامني ناشي از تسليحات كشتار جمعي مبارزه كنيم و جامعه جهاني را به صلح و آموزش برسانيم .

ما با خود باوري ، با تلاش و پي گيري وحدت حوزه و دانشگاه و اساتيد آن ، ارزش هاي علمي و فرهنگي و اخلاقي را با داشتن نخبگان و دانشگاهيان فراوان مي توانيم خود را به قله رفيع و جايگاه بلند علمي و ارزشهاي راهبردي اقتصاد در جهان برسانيم .

رئيس ديوان عالي كشور افزود : اقتدار كشور ما زمينه ساز امنيت پايدار است كه در پرتو ولايت فقيه محقق مي شود كه در حقيقت اطاعت از ولايت فقيه و پيروي از آيه كريمه واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا است .

ملت ما بايد از هرگونه تفرقه پيش گيري نموده و با پيروي از مقام معظم رهبري است دست به دست يكديگر داده و به سوي پيشرفت و تعالي كشور حركت نمايند .

البته بايد از تخريب ظرفيت هاي علمي و شخصيت ها جلوگيري كنيم و بايد در اعتمادسازي و اقتدار ايران تلاش مستمر از خود نشان دهيم و بداخلاقي ها و تندروي در بعضي افراد ناپخته و ناآگاه از اخلاق اسلامي را متذكر شده آنها را به خط مستقيم انساني دعوت كنيم و آنها را آموزش دهيم و از انحراف برهانيم .

وی در خاتمه بيان داشت : مردم ما و جوانان كشورمان ، با ظرفيت هاي اخلاقي راهبردي كه دارند و با وجود فشارهاي كشورهاي خارجي و تحريمها با فرايند اقتصاد استقامتي با سرافرازي از توطئه دشمنان عبور كنند چرا كه آنها همواره در كشورهاي اسلامي جنگ و تنش و آتش افروزي را مي خواهند و از اين راه فقر و فساد و ظلم و تهديد و فشارها را اداامه مي دهند و ما بايد اجازه ندهيم دشمن با اين سياست و افكار زشت شيطاني براي ما تصميم بگيرد .

ما براي رسيدن به امنيت و استقلال كامل بيش از هر چيزي به همدلي و همبستگي عمومي نيازمنديم ما با داشتن رهبري فقيه و مدير و مدبر ، بايد همواره مطيع ايشان باشيم .