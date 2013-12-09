به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که شامگاه یکشنبه 17 آذرماه برگزار شد مدیران رسانه ملی و کارگردانان به گفت و شنود نشستند و اولویت های رسانه ای و نیز مسائل و ایده های کارگردانان تلویزیونی بررسی شد.



جمال شورجه، سیروس مقدم، فرج الله سلحشور، پرویز شیخ طادی، داریوش فرهنگ، مرضیه برومند، محمدحسین لطیفی، حمید لبخنده، حسین سهیلی زاده، فلورا سام، محمدرضا آهنج، مسعود آب پرور، فریدون جیرانی، رامبد جوان، سروش صحت، مجید صالحی، جواد رضویان، مسعود شاه محمدی، محمدرضا ورزی، سیدضیاء الدین دری، مسعود اطیابی، بهروز شعیبی، آرش معیریان، علی ژکان، بهرنگ توفیق، بیژن میرباقری، بهمن زرین پور، صادق کامیار، مهرداد خوشبخت، سعید سلطانی، جواد رمضانی، کاظم معصومی، رافعی، شاهین مهدی پور، احمد امینی، حسن فتحی، حسین قاسمی جامی، حسین قناعت، حمید نعمت الله، داریوش یاری، راما قویدل، رضا کریمی و سامان مقدم از جمله کارگردانان حاضر در این نشست بودند .

علی دارابی در این نشست تخصصی از پیگیری مجدانه برای نهایی کردن شهرک جدید تلویزیونی در نزدیکی تهران خبر داد و گفت: در کنار توسعه و تجهیز امکانات شهرک غزالی، این شهرک در زمینی نزدیک یک هزار هکتار احداث و به قطب سینمایی کشور تبدیل خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه تجیز و راه اندازی این شهرک بسیاری از نیازهای فیلمسازی در کشور را به لحاظ لوکیشن های متفاوت، استودیوها و امکانات فنی و جلوه های ویژه مرتفع خواهد کرد، گفت: همکاری برخی سازمان ها و نهادها در ساخت و تجهیز این شهرک، روند کار را تسریع خواهد کرد.



معاون سیما در ادامه با تاکید بر اینکه نگاه سیما به تولید آثار تلویزیونی "منظومه ای و درازمدت " است، گفت: برای تولید آثار نمایشی برنامه ای 10 ساله، مطالعه و اولویت بندی شده است.



دارابی با تاکید بر لزوم ساخت سریالهای طولانی و بیش از 60 یا 90 قسمتی گفت: برنامه ریزی خوبی در این خصوص در سیما انجام شده و تعدادی از این مجموعه ها از جمله کیمیا در حال تولید است. با وجود شرایط اقتصادی جامعه در دوسال اخیر که بر رسانه نیز تاثیر گذار بوده است، هیچ وقفه ای در تولیدات سیما ایجاد نشده است.

وی با تاکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری گفت: در این راستا معاونت سیما بسیاری از تصمیم گیری ها را به شبکه های تلویزیونی تفویض کرده است.



معاون سیما با اشاره به برنامه ریزی این معاونت برای تشکیل شورای نرخ، دستمزد و ساماندهی عوامل تولید گفت: تولید آثار نمایشی محدود به تعدادی از کارگردانان نیست و از ایده ها و کارهای جدید استقبال می شود، در عین حال باید از ظرفیت کارگردانان متخصص و حرفه ای هم به خوبی استفاده شود.



وی افزود: کارگردانی که آثارش محتوا و جذابیت بیشتری دارد باید کار بیشتری انجام دهد، معاونت سیما به اثرگذاری مثلث تهیه کننده، کارگردان و فیلمنامه نویس اعتقاد دارد و از طرف دیگر حوزه مدیریت نیز وظیفه خود را انجام می دهد.



پیش از سخنان معاون سیما جمعی از کارگردانان حاضر دیدگاهها و انتظارات خود را برای تولید آثار نمایشی به ویژه مجموعه های تلویزیونی بیان کردند.



ضرورت تشکیل خانه تلویزیون



داریوش فرهنگ کارگردان و بازیگر مجموعه های تلویزیونی تشکیل خانه تلویزیون متشکل از کارگردانان، تهیه کنندگان و نویسندگان پیشنهاد کرد. فرهنگ آزادی عمل بیشتر هنرمندان را خواستار شد و افزود: رقابت در شبکه ها و بین آثار تولیدی بسیار موثر است و تولیدات را کیفی تر و به استانداردها نزدیک تر می کند.



مسعود آب پرور کارگردان مجموعه تلویزیونی "هوش سیاه" نیز گفت: برنامه سازان برای جذب مخاطبان بیشتر باید به آینده نگری، نگرش روشن به آینده و ایجاد تغییر در نیازهای مخاطب توجه کند.



وی افزود: جلب و جذب مخاطبان جدید و تبدیل آنها به مشتریان وفادار ضروری است.



چاره ای جز جذاب بودن نداریم



سیروس مقدم کارگردان تلویزیون نیز در سخنانی با اشاره به لزوم جذب مخاطب گفت: اگر پذیرفتیم که برای مردم کار می کنیم؛ چاره ای جز جذاب بودن و جذاب کردن کار نداریم.



وی تحمیل بودجه های کلان، طولانی کردن کار و یا سرعت در تولید را معیاری مناسب برای موفقیت ندانسته و تاکید کرد: تنها اثری موفق است که نیازهای فکری فرهنگی جامعه و جذابیت را توامان داشته باشد. هرقدر کارگردان در خلق اثر آزادتر باشد و بتواند سرعت و دقت را در تولید اثر یکپارچه کند می توان به نتیجه امیدوارتر بود.

خط قرمز ها بیش از آنچه که در رسانه وجود دارد در ذهن ها عجین شده است

تاجبخش فنائیان کارگردان و استاد دانشگاه با تاکید بر ضرورت دیدن نیمه پر لیوان تلویزیون گفت: در سال های اخیر مجموعه های تلویزیونی جذابی تولید شده است که تماشاگران را از ماهواره به تلویزیون فراخوانده است.



وی برخی خط قرمزها را ذهنی دانست و گفت: خط قرمز ها بیش از آنچه که در رسانه وجود دارد در ذهن ها عجین شده است که موارد و مسائل بسته و محدودی را شامل می شود و مورد نظر مدیران رسانه ملی نیست. مدیران رسانه خواست های انقلابی و سازنده دارند و می خواهند آثار نمایشی رشد و تعالی جامعه و پیشرفت هرچه بیشتر کشور را موجب شود، امید را افزایش دهد و جامعه را پویاتر کند.

ضرورت استقلال بودجه صدا و سیما



پرویز شیخ طادی بهترین کارگردان سی امین جشنواره فیلم فجر در این نشست گفت: صدا و سیما تدبیری بیندیشد که بودجه خود را مستقل از دولت به مجلس ارائه کند.



وی این استقلال را راه حل موثری برای کاهش بدهی تلویزیون به برنامه سازان دانست.



شیخ طادی در ادامه بهره گیری از جامعه شناسان و مشاوران خانواده را در تولید آثار تلویزیونی لازم دانست و گفت: هنرمندان نباید اطلاعات مورد نیاز خود را از کف جامعه جمع کنند بلکه باید آمار دقیق را از مراجع مربوط در حوزه های مختلف دریافت نمایند.



تقویت امید و نشاط در جامعه، ترویج فضای آرامش و تلاش، اشاعه عقل گرایی به جای خرافه، وجود قهرمانان با گرایش به سفیدی، پرهیز از صحبت درباره سیاهی و تلخی و بهره گیری از حقوق و فلسفه اسلامی از دیگر مواردی بود که این کارگردان تلویزیون توجه به آن را برای تولید کنندگان آثار تلویزیونی لازم دانست.

کارگردانان تلویزیون صنف ندارند



لزوم توجه به زیرساخت ها برای تولیدات استودیویی از محور سخنان مرضیه برومند بود. وی تاکید کرد: در حال حاضر استودیوی درست و کاربردی که عمق نیز داشته باشد در کشور نداریم.



کارگردان "مدرسه موش ها" در ادامه از مدیران سیما خواست برای تولید آثار تلویزیونی از تهیه کنندگان و کارگردانان باتجربه و کارآمد استفاده کنند.



برومند بر ضرورت تشکیل صنف کارگردانان، بازیگران، تهیه کنندگان و نویسندگان تاکید کرد و تلویزیون را در برابر مخاطبان از جمله کودکان مسئول دانست و گفت: کودکان و نوجوانان باید کارهای شاد، زیبا، پرمحتوا و موثر ببینند.