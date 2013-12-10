دومین همایش اعجاز قرآن برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش اعجاز قرآن در محورهای مباحث نظری اعجاز قرآن (تعریف اعجاز، علم و اعجاز، معجزه بودن قرآن، ابعاد اعجاز قرآن، خاورشناسان و اعجاز قرآن، آسیب شناسی) و وجوه اعجاز (ادبی، بلاغی، تشریعی، علمی، (پزشکی- پایه- مهندسی- انسانی و...) در 16 بهمن ماه برگزار می شود.

این همایش به همت انجمن علمی اعجاز قرآن و پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری دانشگاه تهران و مؤسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان برگزار می شود.

علاقمندان به شرکت در این همایش تا 13 بهمن ماه فرصت دارند که با مراجعه به سایت www.miracleofquran.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.