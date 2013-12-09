افزایش 6 درصدی طلاق و کاهش 5 درصدی آمار ازدواج در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اظهار داشت: متاسفانه در طول چندین سال گذشته سن ازدواج به شدت افزایش یافته که این امر می تواند در جای خود آسیب های زیادی به جامعه، خانواده و افراد وارد کند.

وی ادامه داد: با تداوم این وضع شاهد رشد جمعیت منفی و به خطرافتادن کانون خانواده و همچنین آسیب های بزرگ اجتماعی خواهیم بود.

اسماعیلی با بیان اینکه باید تمامی نهادها دست در دست هم دهند تا مشکلات ازدواج جوانان را حل کنند، گفت: باید جوانان را باور کنیم و به آنها میدان دهیم و برای رفع مشکلات پیش پای آنها همه با هم تلاش کنیم چرا که اگر در این خصوص همکاری های لازم صورت نگیرد به نتیجه ای نمی رسیم.

وی با بیان اینکه افزایش جمعیت سالمند تهدیدی دیگر برای جامعه تلقی می شود، گفت: توانمندسازی جسمی روانی جوانان مقوله بزرگی است و ابعاد مختلفی دارد که با همکاری و تلاش تمام دستگاه ها، دستیابی به این مهم امکان پذیر است.