100 میلیون تومان برای اجرای پروژه توسعه و بازگشایی خیابان شهید علیزاده رودسر سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد قنبرزاده ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه افزود: تحقق پروژه مزبور به توسعه منطقه کمک شایانی می کند.

وی اظهار داشت: این پروژه به طول 400 متر مربع و به عرض 20 متر مربع در فاز نخست به مساحت هشت هزار متر مربع با سرمایه گذاری 100 میلیون تومان از محل منابع داخلی شهرداری اجرا می ‌شود.

شهردار رودسر با بیان اینکه پروژه مزبور در مدت سه ماه آینده قابل بهره ‌برداری است، گفت: در اجرایی این پروژه شن ریزی، زیرسازی، جدول گذاری، موزائیک کاری، سیستم روشنایی، فضای سبز و آسفالت پیش‌ بینی شده است.

وی همچنین با بیان اینکه این محور یکی از مسیرهای پرتردد بوده است، افزود: با تحقق این پروژه علاوه بر کمک در روند ساخت و ساز توسعه بازار هفتگی به ساخت پارکینگ زمینه را برای رفع معضل ترافیکی فراهم خواهد کرد.