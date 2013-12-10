  1. دانشگاه و فناوری
۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۹:۰۳

تغذیه کرم ها با برگهای رنگی

محققان ابریشم صورتی تولید کردند

محققان ابریشم صورتی تولید کردند

یک گروه از دانشمندان پس از تغذیه کرمهای ابریشم با برگهای توتی که رنگ پارچه به آن اسپری شده بود از منبع اصلی ابریشم صورتی گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک گروه از دانشمندان برای بررسی این که آیا می توان ابریشم از پیش رنگ شده تولید کرد به منبع اصلی یعنی کرمهای ابریشم مراجعه کرده اند.

آنها برگهای توت سفید را با رنگ پارچه آغشته کرده و کرمهای ابریشم پس از تغذیه از این برگها ابریشم صورتی تولید کردند. از هفت رنگ پارچه آزمایش شده تنها یک رنگ نتیجه بخش بود و محصول عرضه شده آن شبیه موهایی بود که صورتی رنگ شده باشد.

کرمها نیز پیش از بافتن پیله های ابریشمی، خود نیز قدری رنگ گرفته بودند. رژیم غذایی رنگارنگ آنها بر رشدشان تأثیر نگذاشته بود اما این گروه تحقیقاتی که متشکل از مهندسان و زیست شناسان آزمایشگاه شیمی CSIR هندوستان بودند نتایج این تحقیقات را در مجله مهندسی و شیمی ثبات پذیر منتشر کردند اما آنها در جریان این تحقیقات به تأثیر این رژیم غذایی رنگارنگ روی سلامتی کرمهای ابریشم توجهی نداشتند. چرا که در نهایت وقتی که انسانها ابریشم را برداشت می کنند کرمهای ابریشم می میرند.

از آنجا که رنگ کردن پارچه به طور معمول حجم قابل توجهی آب شیرین مصرف می کند، این گروه به تحقیقات در مورد رنگ کردن ابریشم از منبع اصلی پرداختند. رنگ کردن پارچه به طور معمول موجب آلوده شدن آب با مواد شیمیایی خطرناک می شود.

رنگ کردن ابریشم به طور مستقیم با تغذیه کرمهای ابریشم موجب می شود که مراحل دردسرسازی آلوده شدن آب با مواد شیمیایی از بین برود. دانشمندان به تازگی مطالعه روی این ایده را آغاز کرده اند و این ایده تا مرحله تجاری شدن فاصله زیادی دارد.

کد مطلب 2192123

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