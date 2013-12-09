  1. استانها
  2. اردبیل
۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۳

برای اولین بار/

خط پروازی اردبیل – نجف دائر شد/ افزایش پروازهای خارجی

خط پروازی اردبیل – نجف دائر شد/ افزایش پروازهای خارجی

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل شرکت فرودگاه های استان اردبیل از برقرار خط پروازی اردبیل – نجف برای اولین بار از فرودگاه اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای معاونان شرکت فرودگاه های اردبیل اضافه کرد: اولین پرواز به نجف از فرودگاه اردبیل برای 28 آذر ماه قطعی شده است.

به گفته وی پروازهای مستقیم عتبات عالیات از فرودگاه اردبیل با پرواز هواپیمایی قشم ایر و هواپیمای ایرباس انجام خواهد شد.

مدیرکل شرکت فرودگاه های استان تصریح کرد: در صورت استقبال مسافران، این مسیر پروازی به صورت منظم در مسیر اردبیل - نجف - اردبیل ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این پرواز مستقیم خواهد بود، ادامه داد: پرواز اردبیل - نجف زمینه ای را فراهم می آورد تا زائران و علاقه مندان عتبات عالیات به صورت هوایی و مستقیم از فرودگاه اردبیل به نجف اشرف اعزام شده و اعمال زیارتی خود را انجام دهند.

صفایی تاکید کرد که با برقراری این پرواز خارجی، فرودگاه اردبيل نيز براي رفاه حال مسافران تمامي شرايط رفاهي ويژه پروازي ايمن و راحت را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به پروازهای داخلی و خارجی از این فرودگاه عنوان کرد: هم اکنون علاوه بر پروازهای اردبیل، مشهد، اردبیل تهران، این فرودگاه پرواز خارجی اردبیل جده را نیز به صورت مرتب دارد.

کد مطلب 2192124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها