خط پروازی اردبیل – نجف دائر شد/ افزایش پروازهای خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای معاونان شرکت فرودگاه های اردبیل اضافه کرد: اولین پرواز به نجف از فرودگاه اردبیل برای 28 آذر ماه قطعی شده است.

به گفته وی پروازهای مستقیم عتبات عالیات از فرودگاه اردبیل با پرواز هواپیمایی قشم ایر و هواپیمای ایرباس انجام خواهد شد.

مدیرکل شرکت فرودگاه های استان تصریح کرد: در صورت استقبال مسافران، این مسیر پروازی به صورت منظم در مسیر اردبیل - نجف - اردبیل ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این پرواز مستقیم خواهد بود، ادامه داد: پرواز اردبیل - نجف زمینه ای را فراهم می آورد تا زائران و علاقه مندان عتبات عالیات به صورت هوایی و مستقیم از فرودگاه اردبیل به نجف اشرف اعزام شده و اعمال زیارتی خود را انجام دهند.

صفایی تاکید کرد که با برقراری این پرواز خارجی، فرودگاه اردبيل نيز براي رفاه حال مسافران تمامي شرايط رفاهي ويژه پروازي ايمن و راحت را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به پروازهای داخلی و خارجی از این فرودگاه عنوان کرد: هم اکنون علاوه بر پروازهای اردبیل، مشهد، اردبیل تهران، این فرودگاه پرواز خارجی اردبیل جده را نیز به صورت مرتب دارد.