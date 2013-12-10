یک میلیارد ریال برای طرح توسعه خیابان شهید علیزاده در رودسر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد قنبرزاده عصر دوشنبه در حاشیه بازگشایی این خیابان افزود: این پروژه به طول 400 متر و به عرض 20متر با مشارکت اهالی منطقه با اعتباری افزون بر یک میلیارد ریال اجرا می شود.

وی اظهارداشت: این میزان اعتبار در مرحله نخست از محل منابع داخلی شهرداری تامین می شود و مدت اجرای این پروژه سه ماهه خواهد بود.

شهردار رودسر گفت: این مسیر یکی از پرترددترین خیابان های شهر است که با تکمیل این پروژه علاوه بر توسعه بازار هفتگی، تسهیل در روند ساخت و ساز و ایجاد پارکینگ، بخش عمده ای از معضل ترافیکی شهر را رفع می کند.

وی ادامه داد: در اجرای این پروژه زیرسازی، جدول گذاری، شن ریزی، فضای سبز، مزائیک کاری، آسفالت و سیستم روشنایی نیز لحاظ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین بازگشایی این خیابان اعضای شورای اسلامی شهر رودسر و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.