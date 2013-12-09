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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۷

حسینی عنوان کرد:

برنامه‌های ویژه دهه فجر در کانون پرورشی کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

برنامه‌های ویژه دهه فجر در کانون پرورشی کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با برنامه‌ریزی و تدوین چندین برنامه هدفمند، ویژه ایام دهه مبارکه فجر، بر اساس عناوین روزشمار انقلاب برنامه‌های گسترده‌ای را برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هانی حسینی بعدازظهر دوشنبه در اولین نشست کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر استان افزود: در این برنامه ها کودکان و نوجوانان با وقایع و اهداف پیروزی انقلاب آشنا شده و این روزها را جشن می گیرند.

وی بیان داشت: قبل از هر چیزی ما خود باید انقلاب را بشناسیم و برای آشنایی کودکان با انقلاب عاشقانه فعالیت داشته باشیم تا کودکان ما نیز با شور و اشتیاق در این فعالیتها با ما همراه شوند.

حسینی اظهار داشت: ذهن کودکان مانند ظرفی در اختیار ما ست که اگر اندیشه های مثبت به این ظرف منتقل شود کودک در مسیر مثبت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: ورود اندیشه های ناسالم به ذهن کودک رفتار او در  را در جهت منفی و نادرست سوق می دهد.

مسوول کمیته کودک و نوجوان استان تصریح کرد: نمایندگان دستگاه‌های مختلف استان نیز باید برای برگزاری برنامه‌های متناسب در حوزه کودک و نوجوان با این نهاد همکاری کنند.

حسینی با بیان اینکه حضور حداکثری دانش‌آموزان در این برنامه‌ها ضرور ی است، گفت: دانش آموزان باید در این ایام با آرمانهای امام راحل آشنا شده و از وقایع انقلاب از آغاز تنا پیروزی مطلع شوند.

وی بیان داشت: دانش آموزان باید با مطالعه و تحقیق در خصوص شهدای انقلاب و پایداری و مقاومت مردم در مقابل رژیم ستم شاهی آینده سازانی خوب برای جامعه اسلامی باشند.

کد مطلب 2192138

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