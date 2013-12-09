به گزارش خبرنگار مهر، هانی حسینی بعدازظهر دوشنبه در اولین نشست کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر استان افزود: در این برنامه ها کودکان و نوجوانان با وقایع و اهداف پیروزی انقلاب آشنا شده و این روزها را جشن می گیرند.

وی بیان داشت: قبل از هر چیزی ما خود باید انقلاب را بشناسیم و برای آشنایی کودکان با انقلاب عاشقانه فعالیت داشته باشیم تا کودکان ما نیز با شور و اشتیاق در این فعالیتها با ما همراه شوند.

حسینی اظهار داشت: ذهن کودکان مانند ظرفی در اختیار ما ست که اگر اندیشه های مثبت به این ظرف منتقل شود کودک در مسیر مثبت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: ورود اندیشه های ناسالم به ذهن کودک رفتار او در را در جهت منفی و نادرست سوق می دهد.

مسوول کمیته کودک و نوجوان استان تصریح کرد: نمایندگان دستگاه‌های مختلف استان نیز باید برای برگزاری برنامه‌های متناسب در حوزه کودک و نوجوان با این نهاد همکاری کنند.

حسینی با بیان اینکه حضور حداکثری دانش‌آموزان در این برنامه‌ها ضرور ی است، گفت: دانش آموزان باید در این ایام با آرمانهای امام راحل آشنا شده و از وقایع انقلاب از آغاز تنا پیروزی مطلع شوند.

وی بیان داشت: دانش آموزان باید با مطالعه و تحقیق در خصوص شهدای انقلاب و پایداری و مقاومت مردم در مقابل رژیم ستم شاهی آینده سازانی خوب برای جامعه اسلامی باشند.