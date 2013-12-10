لزوم تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی/توسعه اقتصادی دانش بنیان از طریق ارائه فرصت های جدید سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، مجید متقی طلب ظهر دوشنبه در سومین نشست خبری فن بازار ایران که در پارک علم و فن آوری گیلان برگزار شد، افزود: توسعه اقتصادی دانش بنیان از طریق ارائه فرصت های جدید سرمایه گذاری و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری های تخصصی و فناوری های پیشرفته از دیگر اهداف برگزاری این بازار است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند د، ماده17 قانون بر نامه پنجم توسعه دولت باید برای توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركت هاي دانش‌ بنيان از ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري با هدف استفاده از ظرفيت هاي علمي برای پاسخگويي به نياز بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات حمايت مالي داشته باشد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان با اشاره اینکه موارد قابل ارائه در نمایشگاه فن بازار جمهوری اسلامی در سه گروه دسته‌بندي می شود، ادامه داد: فناوري‌ هاي آماده سرمایه گذاری از نظر ارزيابي ‌هاي فني (قابليت تبديل به محصول توليد انبوه)، ارزيابي ‌هاي مالي (بازده و كارائي اقتصادي)، مطالعات بازار (وجود بازار مطلوب براي محصول نهائي)، ارزيابي ‌هاي زيست محيطي، اجتماعي و غیره مورد بررسي قرار گرفته‌ و قابلیت آنها برای سرمایه گذاری مورد تایید است.

وی هدف از ارائه اين گروه از فناوري‌ ها در فن‌ بازار را انتقال آنها به بنگاه‌ هاي اقتصادي و صاحبان صنايع مرتبط با قطعیت بالا و کمترین ابهام احتمالي عنوان کرد.

متقی طلب با بیان اینکه فن بازار جمهوری اسلامی ایران همزمان با هفته پژوهش و فناوری در آذر ماه سال جاری از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهران برگزار خواهد شد، گفت: توانمندی های تمامی مراکز دانشگاهی، پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز تحقیقاتی در حوزه فناوری های قابل تجاری سازی به نحو شایسته در فن بازار در معرض دید عموم قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه سالن 14 و 15 نمایشگاه بین المللی تهران به مساحت دو هزار متر مربع برای برگزاری فن بازار ایران در نظر گرفته شده است، افزود: هم اکنون 21 پار ک علم و فن آوری از مجموع 30 پارک کشور در این بازار حضور خواهند یافت.

دبیر فن بازار کشور اظهار داشت: همچنین در این فن بازار چهار مرکز رشد فناوری و هشت دانشگاه از سراسر کشور در 73 غرفه ساماندهی می شوند.

وی با بیان اینکه امسال 13 طرح دانشجویان ایرانی اروپا که قابلیت تجاری سازی دارد در فن بازار ایران شرکت می کند، یاداور شد: در سال گذشته 12 تفاهم نامه در فن بازار ایران منعقد شد که در سال جاری افزایش خواهد یافت.

فن بازار ایران از 23 تا 27 آذر ماه هر سال برگزار می شود.