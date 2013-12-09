خریداری سه میلیون دوز واکسن فلج اطفال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی در نخستین نشست خبری با توضیحاتی درباره جمعیت هلال احمر گفت: هلال احمر این روزها در آستانه ۹۱ سالگی ایستاده و به عنوان نهادی مردمی و خیرخواهانه به عنوان معین دولت در حوادث و بلایا و مخاصمات بدون هیچ تبعیضی وارد میشود.

وی به ۳ سازمان ذیربط و اصلی جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: با توجه به تنوع زیستی که در کشورمان وجود دارد حوادث زیادی از جمله حوادث کوهستان‏‏‏‏‎‎ جاده ای رخ میدهد.

وی افزود: از طرفی و به دلیل گسل های متعدد و رخ دادن زلزله های زیاد در کشورمان سازمان امداد و نجات تمام تلاش خود را برای حفاظت از جان انسانها در این حوادث انجام میدهد اما لازم است تا آمادگی ها را در این زمینه افزایش دهیم و تخصصی تر عمل کنیم.

لزوم تقویت امداد هوایی و زمینی

رئیس جمعیت هلال احمر از تقویت امکانات نوین و تقویت امداد هوایی و زمینی درسازمان امداد و نجات خبر داد.

فرهادی درباره وضعیت امدادهوایی و تعداد بالگردهای موجود در کشور نیز گفت: مسلما تعداد بالگردهای امدادی کنونی کافی نیست و هر استان یک بالگرد ندارد بلکه یک بالگرد چند استان را پوشش امدادی می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: براین اساس مطالعاتی صورت پذیرفته است و در روزهای آینده جلسه نهایی برای برنامه‌های تهیه بالگرد را خواهیم داشت.

راه اندازی رشته حقوق بشر دوستانه در موسسه هلال

رئیس سازمان امداد و نجات در ادامه اشاره ای هم به سازمان جوانان داشت که با وجود دو میلیون عضو جوان یکی از فعالان در زمینه توامندسازی آنها‏ و هم چنین برگزاری اردوها و تقویت خودباوری در جوانان است.

وی گفت: سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر نیز با کمک های خود همواره در حال آماده باش است تا در مواقع خاص همراه هلال احمر باشد.

فرهادی به فعالیت موثر موسسه علمی کاربردی هلال اشاره کرد و گفت: دوره های بهداشت اولیه در حوادث و درمان اضطراری در این موسسه برگزار میشود و به زودی قرار است تا در تربیت نیرو در بحث امداد و نجات در دیگر کشورها هم وارد عمل شود.

وی افزود: هم چنین این موسسه قرار است در آینده ای نه چندان دور رشته حقوق بشر دوستانه در مقطع کارشناسی ارشد را با همکاری جمعیت هلال احمر و و کمیته ملی بشروستانه راه اندازی کند.

ذخیره ۳ میلیون دوز واکسن مننژیت در کشور

در حاشیه این نشست دکتر فرهادی به سوالات خبرنگاران هم پاسخ داد.

دکتر فرهادی در خصوص بودجه هلال احمر گفت: دو سوم هزینه های هلال احمر با کمک های مردمی تهیه میشود و تنها یک سوم از هزینه ها را بودجه تعیین می کند.

فرهادی با اشاره به بحث تامین دارو و احداث داروخانه ، افزود: ‌وزارت بهداشت در بحث داروی مننژیت و آنفولانزا به ما دستور داده تا ما تامین کننده این داروها باشیم و در حال حاضر نیزتا پایان سال کمبودی در بحث داروی مننژیت وجود ندارد و نزدیک به ۳ میلیون دز ذخیزه در کشور داریم که برای حجاج و زائران عتبات مورد نیاز است.

خریداری ۳ میلیون دوز واکسن فلج اطفال از سوی هلال احمر

رئیس جمعیت هلال احمر درباره وضعیت واکسن‌های فلج اطفال و آنفلوآنزا نیز گفت: تا به حال ۳ میلیون دوز واکسن فلج اطفال از سوی وزارت بهداشت به کشور وارد شده است و ۳ میلیون دوز دیگر نیز از سوی جمعیت هلال احمر خریداری شده است، که به زودی وارد کشور می شود.

وی افزود: تولید واکسن از جمله برنامه‌های آینده ما است و براین اساس حتی برنامه‌ای برای تولید واکسن دامی نیز داریم.

آغاز طرح امداد زمستانه

رئیس سازمان امداد و نجات در ادامه از آغاز طرح امداد زمستانی از ۲۰ آذرماه خبر داد و گفت: با توجه به تجهیزات در نظر گرفته شده، روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه طی رزمایش مشترک ناجا و سازمان های امدادی، هلال احمر نیز پوشش امداد زمستانه را آغاز می کند.

مظفر تصریح کرد: براساس این طرح ۱۵۰۰ پایگاه امداد و نجات مجهز به تجهیزات امدادی و با پوشش گسترده امدادگران به آسیب‌دیدگان حوادث زمستانی خدمات امدادی ارائه خواهند کرد.

وی اشاره به رشد ۲۵ درصدی طرح امدادزمستانه هلال‌احمر در سال ۹۲ گفت: در این طرح ۵۰ میلیارد ریال تجهیزات و امکانات امدادی شامل خودرو و تجهیزات انفرادی ۲۰ هزار امدادگر را پشتیبانی خواهد کرد.

جزئیات راه اندازی خط بین المللی امداد

رئیس سازمان امداد و نجات نیز در ادامه این نشست صمیمانه در خصوص شماره تلفن ۱۱۲ توضیحاتی ارائه داد.

محمود مظفر گفت: ۴ سال پیش خط ۱۴۷ تحت عنوان خط ندای امداد فعال شد، اما بعدها مخابرات اعلام کرد که قرار است تمام شماره های سه رقمی را جمع کنند.

وی افزود: اما پس از بازدیدی که از سازمان امداد و نجات داشتند خودشان پیشنهاد دادند تا شماره ۱۱۲ را برای اعلام حوادث انتخاب کنیم تا مردم در موقع حادثه با این شماره تلفن تماس بگیرند.

مظفر خاطر نشان کرد: این شماره سه رقمی در حال حاضر در ۱۱۲ کشور استفاده میشود و قرار است به زودی تبلیغات در رابطه آن از طریق رسانه ملی انجام شود.