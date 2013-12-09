ذخیره آب سدهای تهران کاهش یافت/ قیمت آب تصفیه شده 800 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت منابع آب سدهای استان تهران گفت: از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) تاکنون 87 میلیمتر بارندگی در سطح استان تهران رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد و نسبت به درازمدت 10 درصد رشد نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران اظهارداشت: از مهرماه روان‌ آب‌ها 28 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت که همین موضوع میزان ذخایر سدهای 5 گانه استان تهران را کاهش داده است. هم اکنون در سد امیرکبیر 101 میلیون متر مکعب، در سد لتیان 36 میلیون متر مکعب، سد لار 19 میلیون متر مکعب،‌ سد طالقان 151 میلیون متر مکعب و در سد ماملو 118 میلیون متر مکعب ذخیره آب داریم که مجموع این میزان ذخایر به 427 میلیون متر مکعب می‌رسد.

وی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد که نسبت به میزان ذخایر سدهای استان تهران در سال گذشته حدود 235 میلیون متر مکعب کاهش نشان می‌دهد. میزان آب شربی که برای استان تهران تأمین شده در حال حاضر بیش از 40 درصد آن از منابع چاه‌ها و 60 درصد منابع تامین کننده آب تهران از سدها بوده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو به تمهیداتی که برای جلوگیری از کمبود آب شهروندان تهرانی اندیشیده شده اشاره کرد و گفت: مجوز حفر 50 حلقه چاه جدید توسط شرکت آبفای استان تهران گرفته شده است، بنابراین اگر این تعداد چاه‌ حفر شود ما آمادگی لازم را برای مقابله با کمبود آب سدهای استان تهران خواهیم داشت.

ارتقایی با اظهار امیدواری از اینکه بارندگی‌های اخیر و ورود سامانه جدید به کشور بتواند کمبود آب سدهای استان تهران را جبران کند بیان داشت: کاهش 30 درصدی منابع آبی استان تهران با چندین بار بارندگی جبران نمی‌شود، بنابراین اگر سال نرمالی از بابت بارندگی داشته باشیم تا پایان سال یک مقدار با کسری آب در مخازن سدها مواجه خواهیم بود.

وی افزود: وضعیت منابع آبی استان تهران این موضوع را به ما و شهروندان دیکته می‌کند که کاهش 20 درصدی مصرف آب همچنان باید سرلوحه کار قرار گیرد، چرا که اگر مصرف بهینه آب انجام نشود در فصل تابستان دچار مشکل خواهیم شد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شرکت آب منطقه‌ای چه تمهیداتی برای جلوگیری از فرار آب از سد لار اندیشیده است؟ گفت: در رابطه با فرار آب از سد لار مطالعات خود را برای جلوگیری از فرار آب و افزایش انتقال آب به حوضه کلان و سد لتیان و مرحله شناخت از این مطالعات را پشت‌ سر گذاشته‌ایم و در حال حاضر عملیات ژئوتکنیک برای بررسی مسیر دقیق تونل در حال انجام است.

ارتقایی تاکید کرد: در صورتی که مطالعات وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب تایید کند به سراغ این طرح که استفاده از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی با روش BOT است خواهیم رفت. وی افزود: در حال حاضر ذخیره آب پشت سد ماملو 118 میلیون متر مکعب است اما چون تصفیه‌خانه هفتم که قرار بود سال گذشته به اتمام برسد تکمیل و راه‌اندازی نشده است نمی‌توان از سد ماملو برای مصارف شرب استفاده کرد.

وی در خصوص چالش شرکت آبفای استان تهران و آب منطقه‌ای در خصوص قیمت آب خام افزود:‌ قیمت آب خام در 2 سال گذشته تغییری پیدا نکرده به طوری که متوسط هر متر مکعب آب خام از منابع آب‌ های سطحی 25 تا 35 تومان است.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران اظهارداشت: این نرخ بسیار ناچیز است، چرا که قیمت تمام شده آب برای شرکت آب منطقه‌ای تهران بسیار بالا است به نحوی که با فروش این آب تنها می‌توان اقدام به نگهداری تاسیسات سدها کرد.

ارتقایی افزود: قیمت تمام شده آب برای هر یک از سدها متفاوت است، بنابراین براساس بررسی‌های انجام شده هر متر مکعب آب تصفیه شده 700 تا 800 تومان است که این مبلغ برای قمرود حدود 500 تا 600 تومان برای هر متر مکعب آب است.

وی گفت: 10 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران وجود دارد که عمدتا برای مصارف کارواش، استخر و فضای سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سیاست‌ گذاری‌های سال‌های اخیر، وزارت نیرو تصمیم گرفت این چاه ها را به رسمیت بشناسد و برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر کند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران با اشاره به اینکه تاکنون به 800 حلقه چاه مجوز بهره‌برداری داده شد گفت: اگر ما این 10 هزار حلقه چاه غیرمجاز را در 2 سال آینده مجوز بهره‌برداری بدهیم، دیگر از آب تصفیه‌ شده برای این مصارف استفاده نمی‌شود.